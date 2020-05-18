Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takımın başında kazandığı UEFA Kupası zaferinin 20. yılında, 20 yıl önceki kendisine mektup yazdı. İşte Terim'in taraftarları duygulandıran mektubu: "Sevgili Fatih, akşam saatlerinde Galatasaray'ın başında, bugüne kadar Türk futbol tarihindeki en büyük maça çıkacaksın. Ve maçın favorisi rakibiniz Arsenal"
20 YIL DAHA TECRÜBELİ BİRİ…
"Bu mektubu sana, 66 yaşında, futbolun içinde kendisine 20 yıl daha tecrübe katmış bir futbol insanı olarak yazıyorum. Biliyorum. Heyecandan uyuyamayacaksın. Sana bir sır vereyim; oyuncuların da uyumuyor"
İNANAN BİR TAKIM OLACAK!
"AKŞAM sahada inancını kaybetmeyen bir takım olacak. Biliyorum, 17 Mayıs 2000 gecesini ve maç sonucunu merak ediyorsun. 3 lig şampiyonluğuna rağmen homurtunun sebebi Avrupa'da kupa kazanılmaması"
BİR DAHA GELMEDİ!
"Avrupa'da her sene Türkiye'den başka takım şampiyon oluyor ya, sesler ondan. Merak ediyorsan; G.Saray'la Şampiyonlar Ligi'ne yaklaşsanız da 2000'den sonra bir kupa gelmedi Türkiye'ye"
HEM YAZDI HEM OKUDU
Fatih Terim, 20 yıl önceki kendisine yazdığı mektubu aynı zamanda okudu. Terim mektubunu yazdığı ve okuduğu anları Instagram hesabından paylaştı.
ZAFERİN 20'NCİ YILI
G.Saray Kulübü, 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 20. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla unutulmaz zafere dair anıları tazeledi.
20 YIL DAHA TECRÜBELİ BİRİ…
"Bu mektubu sana, 66 yaşında, futbolun içinde kendisine 20 yıl daha tecrübe katmış bir futbol insanı olarak yazıyorum. Biliyorum. Heyecandan uyuyamayacaksın. Sana bir sır vereyim; oyuncuların da uyumuyor"
İNANAN BİR TAKIM OLACAK!
"AKŞAM sahada inancını kaybetmeyen bir takım olacak. Biliyorum, 17 Mayıs 2000 gecesini ve maç sonucunu merak ediyorsun. 3 lig şampiyonluğuna rağmen homurtunun sebebi Avrupa'da kupa kazanılmaması"
BİR DAHA GELMEDİ!
"Avrupa'da her sene Türkiye'den başka takım şampiyon oluyor ya, sesler ondan. Merak ediyorsan; G.Saray'la Şampiyonlar Ligi'ne yaklaşsanız da 2000'den sonra bir kupa gelmedi Türkiye'ye"
HEM YAZDI HEM OKUDU
Fatih Terim, 20 yıl önceki kendisine yazdığı mektubu aynı zamanda okudu. Terim mektubunu yazdığı ve okuduğu anları Instagram hesabından paylaştı.
ZAFERİN 20'NCİ YILI
G.Saray Kulübü, 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 20. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla unutulmaz zafere dair anıları tazeledi.