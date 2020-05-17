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    • Spor
    • 17.05.2020 Gazete
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    'ta test günü çarşamba

    Toplam 11 coronavirüs vakası yaşanan 'ta futbolcular, teknik heyet, yönetim ve tüm personel 20 Mayıs Çarşamba günü tekrardan yapılacak. Sonuçlara göre yol haritası çizilecek.

    Test günü çarşamba
    Toplam 11 coronavirüs vakası yaşanan 'ta futbolcular, teknik heyet, yönetim ve tüm personel 20 Mayıs Çarşamba günü tekrardan yapılacak. Sonuçlara göre yol haritası çizilecek



    ÇEBİ'YE GENÇLERDEN DESTEK
    BJK Kabataş Vakfı öğrencileri, coronavirüse Beşiktaş Başkanı için moral videosu paylaştı. Bu jest Çebi'yi çok mutlu etti.
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