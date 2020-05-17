Toplam 11 coronavirüs vakası yaşanan Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet, yönetim ve tüm personel 20 Mayıs Çarşamba günü tekrardan yapılacak. Sonuçlara göre yol haritası çizilecek
ÇEBİ'YE GENÇLERDEN DESTEK
BJK Kabataş Vakfı öğrencileri, coronavirüse Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için moral videosu paylaştı. Bu jest Çebi'yi çok mutlu etti.
ÇEBİ'YE GENÇLERDEN DESTEK
BJK Kabataş Vakfı öğrencileri, coronavirüse Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için moral videosu paylaştı. Bu jest Çebi'yi çok mutlu etti.