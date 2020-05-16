Coronavirüs kulüpleri esir aldı... Bu lig nasıl oynanacak!





EN ERKEN DÖNÜŞ 15 GÜN

TFF'nin protokolüne göre virüse yakalanan bir oyuncu 5'er gün arayla yapılan 3 testi negatif çıkması halinde en erken 15 gün içinde takıma dönüyor. Bu da virüse yakalanan oyuncuların hazırlık sürecini zorlaştırıyor.



12 HAZİRAN ZOR GÖZÜKÜYOR!

Corona vakası çıkmayan takımlarda ise virüsün kendilerine de sıçraması konusunda büyük bir panik yaşanıyor. Yaşanan tüm bu gelişmeler, "Ligler 12 Haziran'da nasıl başlayacak?" sorusunu beraberinde getiriyor.