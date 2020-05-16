Coronavirüs kulüpleri esir aldı... Bu lig nasıl oynanacak!

Futbol dünyasında üst üste ortaya çıkan coronavirüs vakalarının ardından TFF'nin Süper Lig'in yeniden başlangıcı için belirlediği 12 Haziran tarihi tartışılmaya başlandı. Beşiktaş'ta 2'si futbolcu 11 kişide virüs çıktıktan sonra idmanlar süresiz iptal edilirken, G.Saray'da performans antrenörünün pozitif çıkmasıyla çalışmalara 6 gün ara verildi. 2 personeli ve 1 yöneticisinde virüs olan Fenerbahçe de idmanlarını bir süreliğine durdurdu.
DİĞER KULÜPLERE DE SIÇRADI
11 vakaya rastlanan TFF 1. Lig ekibi BB. Erzurumspor'un da tesisleri karantinaya alındığı için çalışmalara ara verildi. İki futbolcusunun coronavirüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa'da da idmanlar bir süre askıya alındı.
EN ERKEN DÖNÜŞ 15 GÜN
TFF'nin protokolüne göre virüse yakalanan bir oyuncu 5'er gün arayla yapılan 3 testi negatif çıkması halinde en erken 15 gün içinde takıma dönüyor. Bu da virüse yakalanan oyuncuların hazırlık sürecini zorlaştırıyor.
12 HAZİRAN ZOR GÖZÜKÜYOR!
Corona vakası çıkmayan takımlarda ise virüsün kendilerine de sıçraması konusunda büyük bir panik yaşanıyor. Yaşanan tüm bu gelişmeler, "Ligler 12 Haziran'da nasıl başlayacak?" sorusunu beraberinde getiriyor.
KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANACAK
Futbolda büyük bir belirsizlik yaşanırken Kulüpler Birliği, liglerin yeniden başlamasıyla ilgili önümüzdeki hafta toplantı yapma kararı aldı. Toplantıda son gelişmeler konuşulacak.
O FUTBOLCU BURAK YILMAZ MI?
Önceki gün 8 isimde virüse rastlanan Beşiktaş'ta testi pozitif çıkan futbolcunun Burak Yılmaz olduğu iddia ediliyor.
TERİM'DEN ÖNEMLİ UYARI
Coronayı yenen Fatih Terim, liglerin başlangıcı için, "Aceleci değil, temkinli olmalıyız" uyarısını yapmıştı.
TÜRK FUTBOLUNUN CORONA RAPORU
Beşiktaş: 11 pozitif vaka.
BB Erzurumspor: 11 pozitif vaka.
Fenerbahçe: 3 pozitif vaka.
Galatasaray: 1 pozitif vaka.
Kasımpaşa: 2 pozitif vaka.
Sancaktepe: 9 pozitif vaka.
İnegölspor: 2 pozitif vaka.