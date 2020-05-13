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    • Spor
    • 13.05.2020 Gazete
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    İngiltere’den müjdesi

    Kiralık olarak forma giyen 'yi yeni sezonda da kadroda tutmak isteyen 'a 'de geldi. Ada basınına göre şu anda başka takımlarda kiralık olan 6 futbolcusu için kararını verdi. kulübü, yaşanan , bu futbolcuları iyi bir fiyata satamayacağı için 1 yıl daha kiralama yoluna gidecek.

    İngiltere’den Elneny müjdesi
    Kiralık olarak forma giyen 'yi yeni sezonda da kadroda tutmak isteyen 'a 'de geldi. Ada basınına göre şu anda başka takımlarda kiralık olan 6 futbolcusu için kararını verdi. kulübü, yaşanan , bu futbolcuları iyi bir fiyata satamayacağı için 1 yıl daha kiralama yoluna gidecek.

    BÜYÜK İHTİMALLE KALACAK
    Beşiktaş yönetimi çok büyük bir ihtimalle Elneny'yi yeni sezonda da kiralık olarak kadrosunda tutacak.
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