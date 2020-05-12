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    • Spor
    • 12.05.2020 Gazete
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    ’ın gözü ’da! Hedef 'daki krize fırsata çevirmek...

    olan , ’ı uygun bir bedelle satmaya yanaşırsa eski yıldızı için harekete geçecek. Golcü oyuncunun geri dönüşe sıcak bakması da avantaja çevrilecek.




    Beşiktaş'ın     Vincent Aboubakar aşkı bitmiyor. Siyah-Beyazlılar iki sezon önce takımda kiralık oynayan ve yüksek maliyeti sebebiyle bonservisi alınamayan Kamerunlu golcü için pusuya yatmış durumda. Kartal, Aboubakar'ın kulübü Porto'nun ekonomik krizde olmasını avantaja çevirmek istiyor.



    ÖNCELİK DÜŞÜK MALİYET
    Beşiktaş, Porto'nun bu sezon şans vermediği Aboubakar için düşük bir bonservis istemesi durumunda harekete geçecek. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Aboubakar'dan da Beşiktaş 2.9 milyon Euro'luk maaşında indirim isteyecek.



    YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYOR
    Son iki sezonda sakatlıklar sebebiyle bir türlü yüzü gülmeyen Aboubakar, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Kamerunlu golcünün bu sebeple Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.



    SADECE 8 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Porto'da gözden düşen Aboubakar 8 maçta toplamda 285 dakika forma giydi.

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