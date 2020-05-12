



YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYOR

Son iki sezonda sakatlıklar sebebiyle bir türlü yüzü gülmeyen Aboubakar, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Kamerunlu golcünün bu sebeple Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.