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    • Spor
    • 28.04.2020 Gazete
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    Bilic, için baskı yapıyor

    'u çalıştıran 'in vatandaşı 'nın i için İngiliz kulübüne baskı yaptığı öğrenildi. 'ın iyi bir rakam geldiği takdirde satmayı planladığı Hırvat yıldız için resmi teklif geldikten sonra karar vereceği gelen bilgiler arasında.

    Bilic, Vida için baskı yapıyor
    West Brom'u çalıştıran 'in vatandaşı 'nın i için İngiliz kulübüne baskı yaptığı öğrenildi. 'ın iyi bir rakam geldiği takdirde satmayı planladığı Hırvat yıldız için resmi teklif geldikten sonra karar vereceği gelen bilgiler arasında.

    ROCO'YA 2 TALİP VAR
    Kartal'ın Şilili starı Roco'ya ülkesinden 2 talip olduğu öğrenildi. Roco'nun menajerinin bu takımlarla görüştüğü belirtildi.
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