Bilic, Vida için baskı yapıyor

West Brom'u çalıştıran Slaven Bilic'in vatandaşı Vida'nın transferi için İngiliz kulübüne baskı yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın iyi bir rakam geldiği takdirde satmayı planladığı Hırvat yıldız için resmi teklif geldikten sonra karar vereceği gelen bilgiler arasında.
ROCO'YA 2 TALİP VAR
Kartal'ın Şilili starı Roco'ya ülkesinden 2 talip olduğu öğrenildi. Roco'nun menajerinin bu takımlarla görüştüğü belirtildi.
ROCO'YA 2 TALİP VAR
Kartal'ın Şilili starı Roco'ya ülkesinden 2 talip olduğu öğrenildi. Roco'nun menajerinin bu takımlarla görüştüğü belirtildi.