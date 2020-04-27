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    • Spor
    • 27.04.2020 Gazete
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    ’den büyük skandal

    Everton’ın forveti hesaplarından, kalabalık bir ev partisindeki görüntülerini paylaştı. Kulübü “Dehşete düştük” açıklaması yaptı.

    Kean’den büyük skandal
    Everton'un forveti ise yaşananlara hiç aldırış etmiyor gibi... 20 yaşındaki forvet son olarak hesaplarından, katıldığı kalabalık bir ev partisindeki görüntülerini paylaştı. Özel bir gruptan atılan fotoğraflar ortaya çıkmasa da haber hemen 'nin gündemine oturdu. Fotoğraflar kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı ve tepki çığ gibi büyüdü. Kalabalık bir grubun içinde ve bir ev partisinde yer alan İtalyan forvet büyük tepki çekti. Everton Kulübü de yaptığı açıklamayla genç oyuncuya tepki gösterdi ve "Yaşananlardan dolayı dehşete düştük" açıklaması yaptı.

    1.4 MİLYON LİRA CEZA
    Everton    , coronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye aldırış etmeden parti veren İtalyan futbolcusu Moise Kean'e 160 bin Sterlin (yaklaşık 1 milyon 400 bin TL) ceza verdi.
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