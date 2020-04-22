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    • Spor
    • 22.04.2020 Gazete
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    Ztan Ibrahimovic’in serveti dudak uçuklattı! 300 milyon euro ve 1 ada sahibiyim

    Ibrahimovic'in Galaxy'de birlikte forma giydiği , İsveçli yıldızın servetini açıkladı. Pedro, 3-2 kaybettikleri Houston maçı sonrası Ibra'nın 300 milyon euro olduğunu açıkladığını söyledi.

    300 milyon euro ve 1 ada sahibiyim
    Ibrahimovic'in Galaxy'de birlikte forma giydiği , İsveçli yıldızın servetini açıkladı. Pedro, 3-2 kaybettikleri Houston maçı sonrası Ibra'nın 300 milyon euro olduğunu açıkladığını söyledi.

    "KONUŞANI ÖLDÜRÜRÜM"
    Pedro, o konuşmayla ilgili şunları söyledi: "Ibra maç sonu bize "300 milyon euro var ve bir ada sahibiyim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Tek kelime eden olursa onu öldüreceğim' diyerek bizi tehdit etti"



    Futbol hayatına Milan'da devam eden Zlatan Ibrahimovic, coronavirüs günlerini ülkesi İsveç'te satın aldığı adada geçiriyor.
    Haberler Spor Zlatan Ibrahimovic’in serveti dudak uçuklattı! 300 milyon euro ve 1 ada sahibiyim
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