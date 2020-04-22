Ibrahimovic'in LA Galaxy'de birlikte forma giydiği Joao Pedro, İsveçli yıldızın servetini açıkladı. Pedro, 3-2 kaybettikleri Houston maçı sonrası Ibra'nın 300 milyon euro olduğunu açıkladığını söyledi.
"KONUŞANI ÖLDÜRÜRÜM"
Pedro, o konuşmayla ilgili şunları söyledi: "Ibra maç sonu bize "300 milyon euro var ve bir ada sahibiyim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Tek kelime eden olursa onu öldüreceğim' diyerek bizi tehdit etti"
Futbol hayatına Milan'da devam eden Zlatan Ibrahimovic, coronavirüs günlerini ülkesi İsveç'te satın aldığı adada geçiriyor.
"KONUŞANI ÖLDÜRÜRÜM"
Pedro, o konuşmayla ilgili şunları söyledi: "Ibra maç sonu bize "300 milyon euro var ve bir ada sahibiyim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Tek kelime eden olursa onu öldüreceğim' diyerek bizi tehdit etti"
Futbol hayatına Milan'da devam eden Zlatan Ibrahimovic, coronavirüs günlerini ülkesi İsveç'te satın aldığı adada geçiriyor.