Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ta yeni hedef N’Sakala! onu çok istiyor...

    Siyah-Beyazlı yönetim sol bek arayışlarında 'li Clichy'i listenin başına almasına rağmen 'ın N'Sakala'yı istemesiyle hedef değiştirdi. Kongolu yıldızın 'la olan sözleşmesi sezon sonu bittiği için bonservis bedeli yok.

    Yeni hedef N’Sakala
    Beşiktaş'ta sürpriz gelişme… Siyah-Beyazlı yönetim sol bek arayışlarında 'li Clichy'i listenin başına almasına rağmen 'ın N'Sakala'yı istemesiyle hedef değiştirdi. Kongolu yıldızın 'la olan sözleşmesi sezon sonu bittiği için bonservis bedeli yok.

    SERGEN YALÇIN'IN GÖZDESİYDİ
    Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemde en gözde oyuncularından biri olan Kongolu yıldızı çok beğendiği bu nedenle yönetimden alınmasını istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    CLICHY'DEN 5 YAŞ DAHA GENÇ
    Alanya'da Teknik Direktöir Erol Bulut'un bankosu olan 29 yaşındaki oyuncunun listedeki diğer isim olan Clichy'e göre 5 yaş genç olması bu oyuncuyu bir adım öne çıkarmış durumda.



    BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR
    Bu sezon ekibinde 27 resmi karşılaşmada forma giyen N'Sakala'nın menajeriyle yaptığı özel görüşmede 'a imza atmaya hazır olduğunu söylediği gelen bilgiler arasında.

    Alanyaspor'da 4. sezonunu geçiren Kongolu star performansıyla dikkat çekerken göz doldurdu.
    Haberler Spor Beşiktaş'ta yeni hedef N’Sakala! Sergen Yalçın onu çok istiyor...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri