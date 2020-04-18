Beşiktaş'ta sürpriz gelişme… Siyah-Beyazlı yönetim sol bek arayışlarında Başakşehir'li Clichy'i listenin başına almasına rağmen Sergen Yalçın'ın N'Sakala'yı istemesiyle hedef değiştirdi. Kongolu yıldızın Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonu bittiği için bonservis bedeli yok.
SERGEN YALÇIN'IN GÖZDESİYDİ
Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemde en gözde oyuncularından biri olan Kongolu yıldızı çok beğendiği bu nedenle yönetimden alınmasını istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
CLICHY'DEN 5 YAŞ DAHA GENÇ
Alanya'da Teknik Direktöir Erol Bulut'un bankosu olan 29 yaşındaki oyuncunun listedeki diğer isim olan Clichy'e göre 5 yaş genç olması bu oyuncuyu bir adım öne çıkarmış durumda.
BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR
Bu sezon Akdeniz ekibinde 27 resmi karşılaşmada forma giyen N'Sakala'nın menajeriyle yaptığı özel görüşmede Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğunu söylediği gelen bilgiler arasında.
Alanyaspor'da 4. sezonunu geçiren Kongolu star performansıyla dikkat çekerken göz doldurdu.
SERGEN YALÇIN'IN GÖZDESİYDİ
Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemde en gözde oyuncularından biri olan Kongolu yıldızı çok beğendiği bu nedenle yönetimden alınmasını istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
CLICHY'DEN 5 YAŞ DAHA GENÇ
Alanya'da Teknik Direktöir Erol Bulut'un bankosu olan 29 yaşındaki oyuncunun listedeki diğer isim olan Clichy'e göre 5 yaş genç olması bu oyuncuyu bir adım öne çıkarmış durumda.
BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR
Bu sezon Akdeniz ekibinde 27 resmi karşılaşmada forma giyen N'Sakala'nın menajeriyle yaptığı özel görüşmede Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğunu söylediği gelen bilgiler arasında.
Alanyaspor'da 4. sezonunu geçiren Kongolu star performansıyla dikkat çekerken göz doldurdu.