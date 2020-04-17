Liglere haziran ayında başlanması durumunda Fenerbahçe, mayıs ayının ikinci haftasında Topuk Yaylası'nda kampa girecek. Bu kamp adeta askeri kampı andıracak. Fotospor. com'un servis ettiği habere göre 3 hafta sürecek kampa sadece coronavirüs testleri negatif çıkan personel katılabilecek. Onun dışında Topuk Yaylası'na kimse gelemeyecek. Aşçısından, yöneticisine kadar herkes 3 haftalık kamp boyunca Topuk Yaylası'nda kalacak.
Erzak dahil tüm ihtiyaçlar kampa özel olarak taşınacak. Kampa basın mensuplarının da kabul edilmeyeceği bildirildi. Bu arada Sarı- Lacivertli futbolcular kendilerini hazır tutmak için video eşliğinde evlerinde idmanlara düzenli bir şekilde devam ediyor.
Erzak dahil tüm ihtiyaçlar kampa özel olarak taşınacak. Kampa basın mensuplarının da kabul edilmeyeceği bildirildi. Bu arada Sarı- Lacivertli futbolcular kendilerini hazır tutmak için video eşliğinde evlerinde idmanlara düzenli bir şekilde devam ediyor.