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    • Spor
    • 17.04.2020 Gazete
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    'nda karantina

    Liglere haziran ayında başlanması durumunda , mayıs ayının ikinci haftasında 'nda kampa girecek.Bu kamp karantinayı aratmayacak.

    Topuk’ta karantina
    Liglere haziran ayında başlanması durumunda , mayıs ayının ikinci haftasında 'nda kampa girecek. Bu kamp adeta askeri kampı andıracak. Fotospor. com'un servis ettiği habere göre 3 hafta sürecek kampa sadece coronavirüs testleri negatif çıkan personel katılabilecek. Onun dışında Topuk Yaylası'na kimse gelemeyecek. Aşçısından, yöneticisine kadar herkes 3 haftalık kamp boyunca Topuk Yaylası'nda kalacak.

    Erzak dahil tüm ihtiyaçlar kampa özel olarak taşınacak. Kampa basın mensuplarının da kabul edilmeyeceği bildirildi. Bu arada Sarı- Lacivertli futbolcular kendilerini hazır tutmak için video eşliğinde evlerinde idmanlara düzenli bir şekilde devam ediyor.
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