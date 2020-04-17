Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’da 6 tonluk gıda yardımı yaptı

    ’ın eski oyuncusu , coronavirüs salgını sebebiyle ülkesi ’da 6 tonluk gıda yardımı yaptı. Yıldız futblocunun anlamlı hareketi alkış aldı.

    Mükem'melo'
    Galatasaray'ın eski futbolcusu , dünyayı saran coronavirüs salgını sebebiyle ülkesi 'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 6 tonluk bir gıda bağışında bulundu.

    GÖNÜLLERİ FETHETTİ
    Melo'nun     yardımı büyük alkış alırken, Türk futbolseverler de kendisinden övgü ile bahsetti. Melo için, "F.Bahçeli olsam da bu davranışı çok kıymetli", "Biz lılar için o gerçek bir kahraman. Bravo Melo" yorumları yapıldı.
    Haberler Spor Felipe Melo Brezilya’da 6 tonluk gıda yardımı yaptı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri