Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, dünyayı saran coronavirüs salgını sebebiyle ülkesi Brezilya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 6 tonluk bir gıda bağışında bulundu.
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Melo'nun yardımı büyük alkış alırken, Türk futbolseverler de kendisinden övgü ile bahsetti. Melo için, "F.Bahçeli olsam da bu davranışı çok kıymetli", "Biz Galatasaraylılar için o gerçek bir kahraman. Bravo Melo" yorumları yapıldı.
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Melo'nun yardımı büyük alkış alırken, Türk futbolseverler de kendisinden övgü ile bahsetti. Melo için, "F.Bahçeli olsam da bu davranışı çok kıymetli", "Biz Galatasaraylılar için o gerçek bir kahraman. Bravo Melo" yorumları yapıldı.