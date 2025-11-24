Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?

Türk Lirası (AA) ENFLASYON ETKİSİ

Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa, çalışanların eline geçecek para 6 bin 301 lira artarak 22 bin 104 liradan 28 bin 405 liraya çıkacak. Brüt asgari ücret de 26 bin 5 liradan 33 bin 417 liraya yükselecek.



Yüzde 30 zam yapılması halinde de asgari ücret net 28 bin 736, brüt 33 bin 807 liraya yükselecek. Gerçekleşen enflasyon ve refah payı eklenerek asgari ücret belirlenirse bu oranlar da aşılacak.



Yüzde 35'lik bir zam asgari ücretin netini 29 bin 841, brütünü 35 bin 107 liraya taşırken; yüzde 40 artış halinde de çalışanın eline net 30 bin 946 lira geçecek.

Türk Lirası (AA) ETKİSİ BÜYÜK OLACAK Asgari ücretlilerle birlikte işyerlerindeki diğer çalışanların maaşları da yeniden belirlenecek.

Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yeni asgari ücretle artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.

İşten ayrılan asgari ücretlilerin alacağı kıdem ve ihbar tazminatı güncellenecek.

Çalışanlara verilen en düşük rapor parası zamlanacak.

Doğum yapan annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği yükselecek.

Yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yaptığı ödeme artacak.

Stajyer ücreti yenilenecek.

İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek.

Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara ve işe yerleşenlere verilen destekler artacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı üst limiti artacak. Otomatik katılımda en düşük işçi payı yükselecek

Türk Lirası (AA) HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK

SSK primi

Bağ-Kur esnaf primi

Bağ-Kur tarım primi

İsteğe bağlı sigorta primi

Genel Sağlık Sigortası primi

Borçlanma en düşük ve en yüksek tutarlar

Bağ-Kur ihya ödemeleri