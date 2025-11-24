Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
Çalışan-çalışmayan hemen herkesi etkileyecek yeni asgari ücret için maraton haftaya başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca Aralık ayında belirlenecek rakam merakla beklenirken, yüzde 30’luk bir zam halinde 28 bin 736, yüzde 35’lik artış durumunda da 30 bin lira seviyesi görülecek...
Sadece asgari ücretlileri değil, çalışan-çalışmayan hemen herkesi etkileyecek zam maratonu haftaya başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için çalışmalar Aralık ayının gelmesiyle start alacak. Net 22 bin 104, brüt 26 bin 5 lira olan asgari ücrette ne kadar artış yapılacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ay boyunca yürüteceği çalışmalar sonucunda netleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta konuyla ilgili açıklama yaparak, bu yıl Aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirtti. Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.
NELER DİKKATE ALINACAK?
Asgari ücret için yürütülecek çalışmalarda öncelikle enflasyon verileri önem taşıyacak. Hem gerçekleşen hem hedef enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması da göz önünde bulundurulacak. TÜİK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelecek veriler ve araştırmalar çalışmalar sırasında değerlendirilecek.
ENFLASYON ETKİSİ
Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa, çalışanların eline geçecek para 6 bin 301 lira artarak 22 bin 104 liradan 28 bin 405 liraya çıkacak. Brüt asgari ücret de 26 bin 5 liradan 33 bin 417 liraya yükselecek.
Yüzde 30 zam yapılması halinde de asgari ücret net 28 bin 736, brüt 33 bin 807 liraya yükselecek. Gerçekleşen enflasyon ve refah payı eklenerek asgari ücret belirlenirse bu oranlar da aşılacak.
Yüzde 35'lik bir zam asgari ücretin netini 29 bin 841, brütünü 35 bin 107 liraya taşırken; yüzde 40 artış halinde de çalışanın eline net 30 bin 946 lira geçecek.
ETKİSİ BÜYÜK OLACAK
Asgari ücretlilerle birlikte işyerlerindeki diğer çalışanların maaşları da yeniden belirlenecek.
Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yeni asgari ücretle artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.
İşten ayrılan asgari ücretlilerin alacağı kıdem ve ihbar tazminatı güncellenecek.
Çalışanlara verilen en düşük rapor parası zamlanacak.
Doğum yapan annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği yükselecek.
Yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yaptığı ödeme artacak.
Stajyer ücreti yenilenecek.
İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek.
Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara ve işe yerleşenlere verilen destekler artacak.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı üst limiti artacak. Otomatik katılımda en düşük işçi payı yükselecek
HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK
SSK primi
Bağ-Kur esnaf primi
Bağ-Kur tarım primi
İsteğe bağlı sigorta primi
Genel Sağlık Sigortası primi
Borçlanma en düşük ve en yüksek tutarlar
Bağ-Kur ihya ödemeleri
KARAR NASIL VERİLECEK?
15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti oy birliğiyle belirleyebileceği gibi, oy çokluğuyla da karar alabilecek. Belirlenecek asgari ücret 2026 yılı boyunca uygulanacak. Ancak istenirse bir ara zam mümkün olacak. Ancak bu önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.
FORMÜLLERE GÖRE ASGARİ ÜCRET
