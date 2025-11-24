Uludağ’daki yangında can veren Usta ailesinin yakınlarına 10 milyon dolarlık tazminat şoku
Eski milli kayakçı Yahya Usta, oğlu ile eşinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bilirkişi raporu çıktı. Oteldeki kafenin işletmecisi olduğu iddia edilen Usta’nın şirketi FB Usta, ‘asli kusurlu’ bulundu. Otel sahiplerinin, aileden otelin masrafı olarak 10 milyon dolar istediği öğrenildi.
Türkiye'nin köklü kayak merkezi Uludağ'daki Kervansaray Otel, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatıldı. Buna rağmen, 27 Mart'ta saat 05.00 sıralarında otelde yangın meydana geldi. Tüm binayı saran alevler büyük güçlükle kontrol altına alınabildi. Dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Ancak otelde konaklayan Yahya Usta, oğlu Berkin ve eşi Fikriye hayatını kaybetti. 4 şüpheli tutuklandı. Otel mühürlendi.
'HANGİ VİCDANA SIĞAR'
Soruşturma sürerken, olaydan 7 ay sonra hazırlanan 74 sayfalık bilirkişi raporu çıktı. Raporda, yangının çıktığı oteldeki kafenin işletmecisi olduğu iddia edilen Usta'nın şirketi FB Usta, 'asli kusurlu' bulundu.
'SUÇU KARDEŞİME YIKTILAR'
Usta'nın mirasçısı olarak dosyada yer alan akrabaları, Usta'nın kafenin işletmesine dair bir ruhsatı ve vergi levhası bulunmadığını, ölen milli kayak hocasının sadece kayak odası ile telesiyeji işlettiğini söyledi. Ayrıca, otel sahiplerinin, aileden otelin masrafını tazminat olarak istediği ve bu rakamın yaklaşık 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Yahya Usta'nın kardeşleri, milli kayak hocasının kafenin işletmesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını net bir dille ifade etti. Yahya Usta'nın kardeşi Feride Gündüz, "Benim kardeşim otelin sadece kayak odasını ve telesiyeji işletiyordu. Yangın çıkan kafe-barı kardeşim işletiyormuş gibi göstermişler. Ölmüş, suçsuz günahsız bir insanı suçlu duruma düşürerek göstermek hangi vicdana sığar?" diyerek yetkililere seslendi.