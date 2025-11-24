Uludağ’daki yangında can veren Usta ailesinin yakınlarına 10 milyon dolarlık tazminat şoku

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

Yahya Usta'nın ablası Feride Gündüz (DHA)

'SUÇU KARDEŞİME YIKTILAR'

Usta'nın mirasçısı olarak dosyada yer alan akrabaları, Usta'nın kafenin işletmesine dair bir ruhsatı ve vergi levhası bulunmadığını, ölen milli kayak hocasının sadece kayak odası ile telesiyeji işlettiğini söyledi. Ayrıca, otel sahiplerinin, aileden otelin masrafını tazminat olarak istediği ve bu rakamın yaklaşık 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Yahya Usta'nın kardeşleri, milli kayak hocasının kafenin işletmesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını net bir dille ifade etti. Yahya Usta'nın kardeşi Feride Gündüz, "Benim kardeşim otelin sadece kayak odasını ve telesiyeji işletiyordu. Yangın çıkan kafe-barı kardeşim işletiyormuş gibi göstermişler. Ölmüş, suçsuz günahsız bir insanı suçlu duruma düşürerek göstermek hangi vicdana sığar?" diyerek yetkililere seslendi.