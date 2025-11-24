İmamoğlu Suç Örgütü iş adamlarını haraca bağladı: 203 milyonluk hakediş rüşveti!

Fatih Keleş (takvim.com.tr)

'PEYDERPEY ÖDENDİ'

Nuhoğlu, Rüşvet ödemelerinden sonra "hakedişler peyderpey ödendi" diyerek rüşvet–hakediş arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Nuhoğlu, itiraflarında sisteme verdiği rüşvetleri kalem kalem sıraladı:

28 Temmuz 2022: 640.000 dolar 9 Ağustos 2022: 700.000 dolar 9 Ağustos 2022: 466.000 dolar + 30.000 dolar 28 Mart 2024: 1,5 milyon dolar 2 Ağustos 2024: 500 bin dolar 21 Kasım 2024: 1 milyon dolar





İş adamı Ali Nuhoğlu itiraflarında şunları kaydetti: " Söz konusu belirttiğim tarihler paraların bankadan veya şirket kasasından alındığı tarihler olup bunların teslimi ya aynı gün yada bir iki gün içerisinde yapılmıştır. Bu paraları Aqua Florya'nın otoparkında veya Fatih Keleş'in Florya'da eski başkanlık konutu olarak bilinen ancak Fatih Keleş'in para tahsilatları için kullandığı ofise teslim edilmiştir. Çalışanım olan Oğuz Kaan Demircioğlu 28/03/2024 tarihinde 1.500.000 dolar, 02/08/2024 tarihinde 500.000 dolar, 21/11/2024 tarihinde 1.000.000 dolar Ahmet isimli şahsa paraları Zeytinburnu ilçesinde bulunan Çırpıcı Şantiyesinde teslim etti. Söz konusu belirttiğim tarihler paraların bankadan veya şirket kasasından alındığı tarihler olup bunların teslimi ya aynı gün yada bir iki gün içerisinde yapılmıştır."