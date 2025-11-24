PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun Emirgan’daki 1,5 milyar TL değerindeki villalarının İSKİ alacaklarına karşılık alınmasını itiraf eden iş adamı Ali Nuhoğlu, hakediş ödemeleri için sistematik olarak milyonlarca dolar rüşvet verdiğini açıkladı. Nuhoğlu, rüşvetlerin Florya’daki başkanlık konutu ve Aqua Florya otoparkında teslim edildiğini belirtti.

İmamoğlu Suç Örgütü iş adamlarını haraca bağladı: 203 milyonluk hakediş rüşveti!

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Emirgan'da bulunan 1.5 milyar liralık 3 süper lüks villasının, İSKİ'deki alacaklarına karşılık kendisine aktarılan paralarla alındığını itiraf eden iş adamı Ali Nuhoğlu, İBB'den hakediş ödemesi alabilmek için sistematik olarak milyonlarca dolar rüşvet ödemek zorunda bırakıldığını anlattı.

HAKEDİŞ KOMİSYONU

Takvim'den Yusuf Özdemir'in haberine göre Nuhoğlu, hakedişlerin bilinçli şekilde geciktirildiğini, müteahhitlerin ödeme alabilmesi için "komisyon" adı altında para vermeye mecbur bırakıldığını söyledi. Suç örgütü lideri olarak gösterilen İmamoğlu adına hareket eden Fatih Keleş'in rüşvet pazarlığını yürüttüğünü ifade eden Nuhoğlu, paraların da Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş'e dolar olarak teslim edildiğini belirtti.

FLORYA'YI İŞARET ETTİ
Nuhoğlu, İBB'nin iştiraklerinden aldığı ihalelerin hakediş ödemeleri için 4.8 milyon dolar (203 milyon lira) rüşvet verdiğini ve bu rüşvetlerin teslim yerlerini de soruşturma birimleriyle paylaştı. Bu kısımlar "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" kapsamında hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu. Rüşvet paralarının poşetlerle taşındığını vurgulayan Nuhoğlu, teslimatların Florya'daki başkanlık konutu olarak bilinen ofiste ve Aqua Florya'nın otoparkında elden yapıldığını söyledi.

'PEYDERPEY ÖDENDİ'

Nuhoğlu, Rüşvet ödemelerinden sonra "hakedişler peyderpey ödendi" diyerek rüşvet–hakediş arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Nuhoğlu, itiraflarında sisteme verdiği rüşvetleri kalem kalem sıraladı:

28 Temmuz 2022: 640.000 dolar
9 Ağustos 2022: 700.000 dolar
9 Ağustos 2022: 466.000 dolar + 30.000 dolar
28 Mart 2024: 1,5 milyon dolar
2 Ağustos 2024: 500 bin dolar
21 Kasım 2024: 1 milyon dolar



İş adamı Ali Nuhoğlu itiraflarında şunları kaydetti: " Söz konusu belirttiğim tarihler paraların bankadan veya şirket kasasından alındığı tarihler olup bunların teslimi ya aynı gün yada bir iki gün içerisinde yapılmıştır. Bu paraları Aqua Florya'nın otoparkında veya Fatih Keleş'in Florya'da eski başkanlık konutu olarak bilinen ancak Fatih Keleş'in para tahsilatları için kullandığı ofise teslim edilmiştir. Çalışanım olan Oğuz Kaan Demircioğlu 28/03/2024 tarihinde 1.500.000 dolar, 02/08/2024 tarihinde 500.000 dolar, 21/11/2024 tarihinde 1.000.000 dolar Ahmet isimli şahsa paraları Zeytinburnu ilçesinde bulunan Çırpıcı Şantiyesinde teslim etti. Söz konusu belirttiğim tarihler paraların bankadan veya şirket kasasından alındığı tarihler olup bunların teslimi ya aynı gün yada bir iki gün içerisinde yapılmıştır."

