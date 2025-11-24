TOGG T10F İstanbul-İzmir testinde 480 km tek şarjla tamamladı: Performans ve teknoloji farkıyla dikkatleri üzerine çekti!
Togg’un ikinci akıllı cihazı T10F’i İstanbul’dan İzmir’e sürdük. Abisi T10X gibi akıllı, konforlu ve prestijli. Üstelik daha da cimri.
TOGG'un ilk cihazı T10X'in ardından kullanıcılarla buluşturduğu ikinci cihazı T10F ile İstanbul'dan İzmir'e sürüş deneyimi yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda buluştuk.
Fastback tasarımına sahip sedan model olan T10F, abisi T10X gibi teknolojik bir yaşam cihazı. "Gemlik", "Oltu" ve "Kula" renklerinin yanı sıra "Urla" ve "Mardin" renk seçeneklerinde 14 araç. Start öncesi yapılan kısa bilgilendirmede bir de iddia ortaya konuldu. Yaklaşık 500 kilometrelik yolu tek şarjla gitmek mümkün olacak mıydı? Başta bu meydan okuma hoşuma gitmişti ancak Osmangazi Köprüsü'nü geçip, İzmir otobanına çıkınca kullandığım aracın performansını ölçme fikri ağır bastı.
'KONTROLÜ ÇOK KOLAY'
160 KW/218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD versiyonun ani hızlanması etkileyici. Saniye tutmadım ama göz açıp kapanıncaya kadar kadranda 177'i gördüm. Rüzgârlı bir hava olmasına rağmen araç savrulması çok düşük seviyede kaldı. Direksiyonun sportif yapısı ani hızlanmada araç kontrolünü çok kolaylaştırıyor.