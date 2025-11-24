takvim-logo

TOGG T10F İstanbul-İzmir testinde 480 km tek şarjla tamamladı: Performans ve teknoloji farkıyla dikkatleri üzerine çekti!

Togg’un ikinci akıllı cihazı T10F’i İstanbul’dan İzmir’e sürdük. Abisi T10X gibi akıllı, konforlu ve prestijli. Üstelik daha da cimri.

Fikret Çengel
TOGG'un ilk cihazı T10X'in ardından kullanıcılarla buluşturduğu ikinci cihazı T10F ile İstanbul'dan İzmir'e sürüş deneyimi yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda buluştuk.

TOGG T10F (İHA)TOGG T10F (İHA)

Fastback tasarımına sahip sedan model olan T10F, abisi T10X gibi teknolojik bir yaşam cihazı. "Gemlik", "Oltu" ve "Kula" renklerinin yanı sıra "Urla" ve "Mardin" renk seçeneklerinde 14 araç. Start öncesi yapılan kısa bilgilendirmede bir de iddia ortaya konuldu. Yaklaşık 500 kilometrelik yolu tek şarjla gitmek mümkün olacak mıydı? Başta bu meydan okuma hoşuma gitmişti ancak Osmangazi Köprüsü'nü geçip, İzmir otobanına çıkınca kullandığım aracın performansını ölçme fikri ağır bastı.

TOGG T10F VE T10X (AA)TOGG T10F VE T10X (AA)

'KONTROLÜ ÇOK KOLAY'

160 KW/218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD versiyonun ani hızlanması etkileyici. Saniye tutmadım ama göz açıp kapanıncaya kadar kadranda 177'i gördüm. Rüzgârlı bir hava olmasına rağmen araç savrulması çok düşük seviyede kaldı. Direksiyonun sportif yapısı ani hızlanmada araç kontrolünü çok kolaylaştırıyor.

TOGG T10F (takvim.com.tr)TOGG T10F (takvim.com.tr)

'İÇ DİZAYNI ÇOK AKILLICA'

Dikkatimi ilk çeken özellik aracın dürtmeleri oldu. Şerit takip, takip mesafesi, sollama ve süratin arttığı zamanlarda araç sürekli olarak sürücüyü yönlendirmeye çalışıyor. Konfor, sürat, prestij elbette önemli ama her şeyin başı güvenlik. Sportif bir sürüş rahatlığı için iç dizayn ve koltuk çok önemlidir. Bir de benim gibi hem boylu hem de kilolular için bu çok daha önemli. İç dizayn son derece akıllıca tasarlanmış.

TOGG T10F (İHA)TOGG T10F (İHA)

'480 KM TEK ŞARJLA'

Balıkesir'deki mola yerine ulaştığımızda Togg Trugo, hızlı şarj istasyonuna yanaştım. 20 dakikalık ihtiyaç molasının ardından, şarj yeniden en yüksek seviyeye ulaşmıştı. 5 saat kadar süren ama çok keyif aldığım bir sürüş deneyimi oldu. Buluşlama noktasında kritik soruya gelmişti sıra. 14 araçtan 5'i bunu başarmıştı. Yol sabrı gösterebilen 5 arkadaşımız, 90 ila 110 sabit hızla 480 kilometrelik mesafeyi tek şarjla tamamlayarak Togg'un rekor sayılabilecek iddiasını haklı çıkardı.

TOGG T10F (İHA)TOGG T10F (İHA)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Maksimum Hız: 200 km/s, Dijital Kokpit: 12,3 inç gösterge, 29 inç bilgi-eğlence, 8 inç kumanda ekranı (toplam 41,3 inç uçtan uca ekran)...

Bağlantılı Teknolojiler: Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı internet, Wi-Fi hotspot, Snapdragon işlemcili kokpit...

Menzil (WLTP): 623 km'ye kadar Şarj Süresi: Yüzde 20'den Yüzde 80'e yaklaşık 28 dakika (180 kW DC hızlı şarj)

Motor Seçenekleri: Tek motorlu RWD: 218 hp, Çift motorlu AWD: 430 hp, 0-100 km/s Hızlanma: 4,6 - 7,5 saniye arası (versiyona göre)...

Aerodinamik: 0.24 sürtünme katsayısı

