TOGG T10F İstanbul-İzmir testinde 480 km tek şarjla tamamladı: Performans ve teknoloji farkıyla dikkatleri üzerine çekti!

TOGG T10F (takvim.com.tr)

'İÇ DİZAYNI ÇOK AKILLICA'

Dikkatimi ilk çeken özellik aracın dürtmeleri oldu. Şerit takip, takip mesafesi, sollama ve süratin arttığı zamanlarda araç sürekli olarak sürücüyü yönlendirmeye çalışıyor. Konfor, sürat, prestij elbette önemli ama her şeyin başı güvenlik. Sportif bir sürüş rahatlığı için iç dizayn ve koltuk çok önemlidir. Bir de benim gibi hem boylu hem de kilolular için bu çok daha önemli. İç dizayn son derece akıllıca tasarlanmış.