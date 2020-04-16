





Beşiktaş'ı 'feda' sezonunda çalıştıran Samet Aybaba, futbolculardan indirim bekleyen kulüplere TAKVİM aracılığıyla mesaj gönderdi; "Feda sözde değil, özde olmalı" dedi. İşte Aybaba'nın açıklamaları:



Beşiktaş'ta ikinci bir feda dönemi gerekiyor mu?

"Aslında 'feda' değil. Futbolu doğru yönetmek gerekiyor. Yapılması gereken takımdaşlık duygusunu geliştirmek, maliyet hesaplarını doğru yapmak ve sevgiyi artırmak. Bunlar yapılmadığı müddetçe her şey başa dönüyor"



Gençlere en çok önem veren hocalardansınız. Mali yönden zor durumda olan kulüpler genç isimlere daha çok şans verecek midir?

"Ben yeteri kadar şans bulacaklarını sanmıyorum. Tek yapmamız gereken gençlere güvenmek. 2018 yılında 1. Lig'de oynayan Umut Meraş'a geçen sezon Süper Lig'de Bursaspor'da şans verdik. Oradan Fransa'ya transfer oldu ve A Milli Takım ile Dünya Şampiyonu Fransa'ya karşı 11'de oynadı. Bu en yakın örnek"