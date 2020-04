Adının Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili olarak konuşan başarılı teknik direktör "Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime çok güveniyorum. Verebileceğim şeylere de güveniyorum. Henüz Fenerbahçe'den bana bir teklif yapılmadı. Ancak her şeye her anlamda hazır olduğumu düşünüyorum. Ayrıca kendimizi sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Her teknik direktörün her zaman bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim bulunuyor. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. Bunun için mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.