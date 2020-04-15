Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık… Sarı-Lacivertli takımda adı teknik direktörlük için en sık telaffuz edilen isimlerden biri olan Erol Bulut, TRT Spor Instagram hesabına çok önemli açıklamalarda bulundu.
Adının Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili olarak konuşan başarılı teknik direktör "Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime çok güveniyorum. Verebileceğim şeylere de güveniyorum. Henüz Fenerbahçe'den bana bir teklif yapılmadı. Ancak her şeye her anlamda hazır olduğumu düşünüyorum. Ayrıca kendimizi sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Her teknik direktörün her zaman bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim bulunuyor. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. Bunun için mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.
Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Erol Bulut, Fenerbahçe'ye şimdiden yeşil ışık yaktı.