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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    'e 'dan talip çıktı!

    Bu sezon 'de çok az şansı bulduğu için mutsuz olan 'e 'dan talip çıktığı öğrenildi. Milli futbolcuyu, forma giydiği ilk kulüp olan 'nun istediği ifade edildi. Şu anda Ligue 2'de mücadele eden Sochaux'nun sezon bitiminde Mevlüt'le görüşüp resmi teklif yapacağı belirtiliyor.

    Fransa’dan talip çıktı!
    Bu sezon 'de çok az şansı bulduğu için mutsuz olan 'e 'dan talip çıktığı öğrenildi. Milli futbolcuyu, forma giydiği ilk kulüp olan 'nun istediği ifade edildi. Şu anda Ligue 2'de mücadele eden Sochaux'nun sezon bitiminde Mevlüt'le görüşüp resmi teklif yapacağı belirtiliyor.

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