Bu sezon Fenerbahçe'de çok az şansı bulduğu için mutsuz olan Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi. Milli futbolcuyu, forma giydiği ilk kulüp olan Sochaux'nun istediği ifade edildi. Şu anda Ligue 2'de mücadele eden Sochaux'nun sezon bitiminde Mevlüt'le görüşüp resmi teklif yapacağı belirtiliyor.
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