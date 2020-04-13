Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'e vatandaşından eleştiri… Nijerya Milli Takımı eski kalecisi Joseph Dosu, "Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrılarak büyük hata yaptı... Sosyal medya mesajını önce kulüple görüşmeliydi" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'e vatandaşından eleştiri… Nijerya Milli Takımı eski kalecisi Joseph Dosu, "Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrılarak büyük hata yaptı... Sosyal medya mesajını önce kulüple görüşmeliydi" ifadelerini kullandı.
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