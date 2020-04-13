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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    Mesajını önce kulüple görüşmeliydi

    Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'e vatandaşından eleştiri… Nijerya Milli Takımı eski kalecisi Joseph Dosu, "Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrılarak büyük hata yaptı... Sosyal medya mesajını önce kulüple görüşmeliydi" ifadelerini kullandı.

    Mesajını önce kulüple görüşmeliydi
    Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'e vatandaşından eleştiri… Nijerya Milli Takımı eski kalecisi Joseph Dosu, "Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrılarak büyük hata yaptı... Sosyal medya mesajını önce kulüple görüşmeliydi" ifadelerini kullandı.

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