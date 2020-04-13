Her transfer döneminde mutlaka karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2020'nin ilk savaşı başladı… Yeni sezon için çalışmalara bu kez erken start veren Fenerbahçe, Leverkusenli Charles Aranguiz'i gündemine almış ve menajer Fernando Felicevich ile görüşmüştü.
BİR ADIM İLERİ GİDECEKKEN…
Sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Şili'li yıldız için temasları bir adım ileriye götürmeye hazırlanırken Galatasaray'ın devreye girmesiyle işler karıştı.
TERİM ORTA ALANA ONU İSTİYOR
Cimbom, Fatih Terim'in orta sahaya Aranguiz'i istemesi sonrası transfer için girişimlere start verince savaş başladı. Sarı-Kırmızılılar da menajer Felicevich ile temasa geçti.
BONSERVİSİZ OLMASI ÖNEMLİ
Her iki kulüp de bonservis bedeli ödemeyeceği için Charles Aranguiz'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Ancak tecrübeli yıldızla Avrupa'nın birçok kulübü de yakından ilgileniyor.
Çok tecrübeli bir futbolcu olan Aranguiz, Şili formasını 78 kez giydi. Yıldız futbolcu rakip ağlara 7 de gol gönderdi.
FENER'İN KOZU ISLA!
Fenerbahçe, Aranguiz transferinde Isla faktörünü kullanacak. Şili'li futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan Aranguiz ile görüşüp iknaya çalışacak.
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