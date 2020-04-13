



BONSERVİSİZ OLMASI ÖNEMLİ

Her iki kulüp de bonservis bedeli ödemeyeceği için Charles Aranguiz'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Ancak tecrübeli yıldızla Avrupa'nın birçok kulübü de yakından ilgileniyor.



Çok tecrübeli bir futbolcu olan Aranguiz, Şili formasını 78 kez giydi. Yıldız futbolcu rakip ağlara 7 de gol gönderdi.