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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    İkinci Başkanı : Coronavirüs yaşayan dünya gibiydik

    İkinci Başkanı , kongrede devraldıkları Siyah- Beyazlı kulübü coronavirüs salgını vakası yaşayan dünyaya benzeterek şaşırttı.

    Coronavirüs yaşayan dünya gibiydik
    Adnan Dalgakıran, salgının planlarında değişikliğe sebep olmayacağını belirterek, kulübün dibi gördüğünü ve bu yüzden yaşanan süreçten fazla etkilenmeyeceklerini söyledi. Dalgakıran, "Kongrede aldığımız , coronavirüs vakasını yaşayan dünya gibiydi bizim için. Dolayısıyla buna göre planlar yaptık. Bizim için çok şey değişmedi. Beşiktaş zaten etkileneceği kadar etkilenmiş. Bu süreçten fazla etkilenmeyeceğiz çünkü bizim için daha dibi yok" dedi.



    Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran, bu yıl süper Lig'in oynanmamış sayılması gerektiğini savundu.

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