Adnan Dalgakıran, salgının planlarında değişikliğe sebep olmayacağını belirterek, kulübün dibi gördüğünü ve bu yüzden yaşanan süreçten fazla etkilenmeyeceklerini söyledi. Dalgakıran, "Kongrede aldığımız Beşiktaş, coronavirüs vakasını yaşayan dünya gibiydi bizim için. Dolayısıyla buna göre planlar yaptık. Bizim için çok şey değişmedi. Beşiktaş zaten etkileneceği kadar etkilenmiş. Bu süreçten fazla etkilenmeyeceğiz çünkü bizim için daha dibi yok" dedi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran, bu yıl süper Lig'in oynanmamış sayılması gerektiğini savundu.
Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran, bu yıl süper Lig'in oynanmamış sayılması gerektiğini savundu.
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