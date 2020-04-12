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    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
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    Abel Xavier: Galatasaray’da İslam’ı buldum

    2003’te G.Saray’da forma giyen Xavier, müslüman olduğunu ve Faisal adını aldığını söyledi. Xavier "Acı çektiğim zamanlarımda huzuru İslam'da buldum ve Müslüman oldum. Allah'ın bize verdiği bir hayat var ve biz İslam'ın değerlerini temsil etmeliyiz. Beni Abel Faisal Xavier olarak çağırabilirsiniz" diye konuştu.

    Galatasaray’da İslam’ı buldum
    2003 yılında Liverpool'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Portekizli savunmacı Xavier ilginç açıklamalarda bulundu. Xavier "Acı çektiğim zamanlarımda huzuru İslam'da buldum ve Müslüman oldum. Allah'ın bize verdiği bir hayat var ve biz İslam'ın değerlerini temsil etmeliyiz. Beni Abel Faisal Xavier olarak çağırabilirsiniz" diye konuştu.

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