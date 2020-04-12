Abel Xavier: Galatasaray’da İslam’ı buldum

yılında Liverpool'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Portekizli savunmacı Xavier ilginç açıklamalarda bulundu. Xavier "Acı çektiğim zamanlarımda huzuru İslam'da buldum ve Müslüman oldum. Allah'ın bize verdiği bir hayat var ve biz İslam'ın değerlerini temsil etmeliyiz. Beni Abel Faisal Xavier olarak çağırabilirsiniz" diye konuştu.