Aslan’a Çizme’den kötü haber

İtalyan basını, ismi Galatasaray ile anılan Milan'lı Giocomo Bonaventura'nın Torino ile görüştüğünü yazdı. Gazetelere göre 30 yaşındaki futbolcu, kariyerine Serie A'da devam etmeyi düşünüyor. İtalyan basını, ismi Galatasaray ile anılan Milan'lı Giocomo Bonaventura'nın Torino ile görüştüğünü yazdı. Gazetelere göre 30 yaşındaki futbolcu, kariyerine Serie A'da devam etmeyi düşünüyor.
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