



Bu sezon Sparta Prag'da 6 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Martin Hasek aynı zamanda çok hızlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Her iki ayağına da hakim olan başarılı orta saha oyuncununu Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok beğendiği ve alınması için görüş bildirdiği ortaya çıktı.