Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sparta Praglı Martin Hasek'i listenin en başına aldı. 2 sezondur Çekya ekibinde başarılı bir performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı ortaya çıktı.
Bu sezon Sparta Prag'da 6 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Martin Hasek aynı zamanda çok hızlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Her iki ayağına da hakim olan başarılı orta saha oyuncununu Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok beğendiği ve alınması için görüş bildirdiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Martin Hasek bu sezon başarılı performansıyla göz doldurmayı başardı.
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