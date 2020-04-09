Dünya futboluna coronavirüs nedeniyle mola verilirken Almanya'da liglerin mayıs ayı içinde doğru başlaması hedefleniyor. Bu kritik süreçte futbolcuların ve çalışanların sağlığını korumak için ise önemli tedbirler alınıyor. Alman Futbol Federasyonu, statlardaki insan sayısını en aza çekerek virüse karşı önlem almayı planlıyor.
4 TOP TOPLAYICI OLACAK
Bundesliga'nın yeniden başlaması ile 12 olan top toplayıcı sayısı 4'e düşecek. Maça en fazla 126 basın mensubu akredite olabilecek. Yayıncı kuruluşun da kontenjanı 36'ya düşürülecek.
KULÜP ÇALIŞANLARINA İZİN YOK
Statta görevli olmayan kulüp çalışanları dahi takımlarının maçlarını statta izleyemeyecek. VIP misafirlere de girişler kapanacak. Teması azaltmak için güvenlik görevlisi sayısı 50'ye çekilecek.
600 PERSONEL YER ALMIŞTI...
Liglere verilen mola öncesi Bundesliga'da seyircisiz oynanan M.Gladbach-Köln maçında 600 görevli statta yer almıştı. Bu rakamın liglerin yeniden başlamasıyla büyük oranda düşürülmesi planlandı.
ALMANLAR KOLLARI SIVADI
Futbolun yeniden başlaması için bir dizi önlem alan Almanya'da karantina kararının da 19 Nisan'dan itibaren kaldırılması planlandığı öne sürüldü.
BAYERN START VERDİ
Bayern Münih, coronaya rağmen 4'er kişilik gruplar halinde çalışmalarına başladı. Lewandowski, Müller ve birçok yıldız oyuncu yeniden sahalara ayak bastı.
107 BİNDEN FAZLA VAKA VAR
Liglerin yeniden başlaması için kapsamlı bir tedbir planı uygulayan Alman Futbol Federasyonu, Avrupa'da yeniden başlayan ilk lig olmayı istiyor. Almanya şu ana kadar 107 binden fazla coronavirüs vakası bildirerek dünyada bu oranla 5. sırada bulunuyor. Almanya iyileşme oranında ise zirvede.
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