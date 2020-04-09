



BAYERN START VERDİ

Bayern Münih, coronaya rağmen 4'er kişilik gruplar halinde çalışmalarına başladı. Lewandowski, Müller ve birçok yıldız oyuncu yeniden sahalara ayak bastı.



107 BİNDEN FAZLA VAKA VAR

Liglerin yeniden başlaması için kapsamlı bir tedbir planı uygulayan Alman Futbol Federasyonu, Avrupa'da yeniden başlayan ilk lig olmayı istiyor. Almanya şu ana kadar 107 binden fazla coronavirüs vakası bildirerek dünyada bu oranla 5. sırada bulunuyor. Almanya iyileşme oranında ise zirvede.