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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    Sörloth ’e gitti

    Futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildiğini açıklayan spor'da , hükümetinin tahsis ettiği ülkesine geri döndü. de valilik izniyle ailesinin yanına 'ya gitti.

    Sörloth özel uçakla Norveç’e gitti
    Futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildiğini açıklayan spor'da , hükümetinin tahsis ettiği ülkesine geri döndü. de valilik izniyle ailesinin yanına 'ya gitti.

    İKİ HAFTA KARANTİNA
    Fırtına'da ülkelerine dönen ve şehir dışına çıkan isimler 15-20 Nisan arasında Trabzon'a dönecek. İki hafta karantinada kalacaklar.

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