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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    'de Zanka ve Falette da yok

    öncesi yolları ayıracağı isimleri de belirlemeye başladı. Devre arasında 'a kiralanan Zanka artık kadroda düşünülmüyor. Danimarkalı stoperin bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor. Yine devre arasında 'tan kiralık olarak edilmesi büyük tartışma yaratan ile de yolların ayrılacağı öğrenildi.

    Zanka ve Falette yeni sezonda yok
    Fenerbahçe öncesi yolları ayıracağı isimleri de belirlemeye başladı. Devre arasında 'a kiralanan Zanka artık kadroda düşünülmüyor. Danimarkalı stoperin bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor. Yine devre arasında 'tan kiralık olarak edilmesi büyük tartışma yaratan ile de yolların ayrılacağı öğrenildi.

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