Fenerbahçe yeni sezon öncesi yolları ayıracağı isimleri de belirlemeye başladı. Devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Zanka artık kadroda düşünülmüyor. Danimarkalı stoperin bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor. Yine devre arasında Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak transfer edilmesi büyük tartışma yaratan Simon Falette ile de yolların ayrılacağı öğrenildi.
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