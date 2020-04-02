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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    Kruse’nin durumu çok iyi

    Evinde coronavirüs testinin sonucunu bekleyen 'nin sağlık durumunun çok iyi olduğu belirtildi. yıldızın hiçbir hastalık belirtisinin bulunmadığı ancak ikinci testin sonucuna kadar karantinada kalacağı belirtildi.

    Kruse’nin durumu çok iyi
    Evinde coronavirüs testinin sonucunu bekleyen 'nin sağlık durumunun çok iyi olduğu belirtildi. yıldızın hiçbir hastalık belirtisinin bulunmadığı ancak ikinci testin sonucuna kadar karantinada kalacağı belirtildi.

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