Kruse’nin durumu çok iyi

Evinde coronavirüs testinin sonucunu bekleyen Max Kruse'nin sağlık durumunun çok iyi olduğu belirtildi. Alman yıldızın hiçbir hastalık belirtisinin bulunmadığı ancak ikinci testin sonucuna kadar karantinada kalacağı belirtildi.
Evinde coronavirüs testinin sonucunu bekleyen Max Kruse'nin sağlık durumunun çok iyi olduğu belirtildi. Alman yıldızın hiçbir hastalık belirtisinin bulunmadığı ancak ikinci testin sonucuna kadar karantinada kalacağı belirtildi.
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