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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    Balotelli’nin gözü Cimbom’da

    İtalyan basını, menajer Mino Raiola’nın yıldız futbolcuya takım aradığını ve G.Saray’ın ilk seçeneklerden birisi olduğunu yazdı. Çok büyük umutlarla olduğu Brescia'da hayal kırıklığı yaratan 19 resmi maçta sadece 5 gole imzasını atabildi.

    Balotelli’nin gözü Cimbom’da
    Dünya futbolunun hırçın çocuğu , Brescia'da aradığını bulamayınca gözünü e çevirdi… İtalyan basını, yıldız futbolcunun dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola'nın kulüp aradığını ve 'ın ilk seçeneklerden birisi olduğunu yazdı. Hem Sarı-Kırmızılı kulübün hem de 'un Balotelli için çok uygun olabileceğini belirten Çizme basını, şu anda taraflar arasında herhangi bir transfer teması olmadığına da dikkat çekti. 29 yaşındaki İtalyan yıldızın ismi sezon başında da Galatasaray ile anılmış ancak Sarı-Kırmızılı yönetim tercihini Falcao'dan yana kullanmıştı.

    19 MAÇTA 5 GOL ATABİLDİ
    Çok büyük umutlarla transfer olduğu Brescia'da hayal kırıklığı yaratan Mario Balotelli 19 resmi maçta sadece 5 gole imzasını atabildi.

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