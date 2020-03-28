F.Bahçe Beko 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere 4 kişide coronavirüs tespit edildiğini açıkladı. F.Bahçe, "Bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımız da hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.



Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer



CENK RENDA SEVİNDİRDİ

Açıklama sonrası Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, coronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kanarya'nın İdari Menajeri Cenk Renda, testlerinin negatif çıktığını açıkladı…

MESAJ YAĞMURU

Fenerbahçe Beko'da yaşanan coronavirüs şoku sonrası başta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere kulüpler geçmiş olsun mesajı yayınladı.