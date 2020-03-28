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    • Spor
    • 28.03.2020 Gazete
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    Kara bulutlar bir türlü dağılmıyor! Beko'da 4 kişide virüs çıktı

    Sarı-lacivertliler covid-19 ile savaş veriyor. 1 basketbolcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanında co-ro navirüs çıktı. Bunlardan biri medya sorumlusu

    Fenerbahçe’ye bir sok daha!

    F.Bahçe Beko 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere 4 kişide coronavirüs tespit edildiğini açıkladı. F.Bahçe, "Bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımız da hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.


    Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer

    CENK RENDA SEVİNDİRDİ
    Açıklama     sonrası Beko İletişim ve Medya Sorumlusu , coronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kanarya'nın İdari Menajeri Cenk Renda, testlerinin negatif çıktığını açıkladı…

    MESAJ YAĞMURU
    Fenerbahçe Beko'da yaşanan coronavirüs şoku sonrası başta , ve olmak üzere kulüpler geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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