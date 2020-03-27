Fenerbahçe Kulübü, Sağlık Bakanlığı'nden gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde yapılan kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkikler yapılmış, alınan numuneler Sağlık Bakanlığımıza iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür.

Daha önce yaptığımız bilgilendirmede belirtildiği üzere, bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımızda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir.

Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir.