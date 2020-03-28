Her türlü şartta tarihi zafer geçerli

AVRUPA'YI

hafta durdurulan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Hatta olumsuz bir durumda bu sezonun iptal edileceği de konuşuluyor. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra aldığı galibiyetin geçersiz sayılacağı öne sürülüyor. Bu iddiaları yanıtlayan spor hukukçusu Alpay Köse, "Eğer sezon iptal edilirse, şampiyonluk ve küme düşme gibi unvanlar olmaz. Ancak tüm bireysel istatistikler ve takımların aldığı skorlar geçerlidir" ifadesini kullandı.Köse, "Sezon tamamlanamazsa Avrupa'ya gidecek takımları UEFA belirler. UEFA tüm ligler için bir kriter belirler ve ülke federasyonları buna göre takımları Avrupa'ya gönderir" dedi.