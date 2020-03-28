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    • Spor
    • 28.03.2020 Gazete
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    Her türlü şartta tarihi zafer geçerli

    “Sezon tamamlanamazsa G.Saray’ın Kadıköy’deki galibiyeti iptal olur” iddialarına yanıtlayan Alpay Köse, “Bu durumda sadece sezonun unvanları olmaz. Tüm skorlar geçerlidir” dedi.

    Her türlü şartta tarihi zafer geçerli
    Geçtiğimiz hafta durdurulan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Hatta olumsuz bir durumda bu sezonun iptal edileceği de konuşuluyor. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra aldığı galibiyetin geçersiz sayılacağı öne sürülüyor. Bu iddiaları yanıtlayan spor hukukçusu Alpay Köse, "Eğer sezon iptal edilirse, şampiyonluk ve küme düşme gibi unvanlar olmaz. Ancak tüm bireysel istatistikler ve takımların aldığı skorlar geçerlidir" ifadesini kullandı.

    AVRUPA'YI UEFA BELİRLER
    Alpay Köse, "Sezon tamamlanamazsa Avrupa'ya gidecek takımları UEFA belirler. UEFA tüm ligler için bir kriter belirler ve ülke federasyonları buna göre takımları Avrupa'ya gönderir" dedi.

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