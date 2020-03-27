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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    Spor dünyasında 'corona' günlüğü

    İnsanoğlu coronavirüs ile savaşırken futbolcular da evlerinde vakit geçirmeye devam ediyor. 'nın yıldızı evde çocuklarıyla olan fotoğrafını paylaştı. Denizlisporlu Onazi'nin tek başına tavla oynaması sosyal medyayı salladı… Eski Galatasaraylı Melo antrenman görüntülerini sunarken, 'nin yıldızı Kevin De Bruyne çocuklarıyla şakalaştığı anı paylaştı.



    OGENYI ONAZI
    Denizlispor'un Nijeryalı oyuncu evde kendi kendine tavla oynadığı zamanları paylaştı…



    LIONEL MESSI
    Dünyanın en iyi futbolcularından Messi, çocuklarının kitap okuduğu anları fotoğrafladı…



    FELIPE MELO
    Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, özel antrenmanlarına tüm hızıyla devam ediyor…



    DE BRUYNE
    Manchester City forması giyen Belçikalı Kevin De Bruyne, evde çocuklarıyla oyun oynarken…

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