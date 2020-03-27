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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    En kıymetlileri ’da

    Transfermarkt.com.tr in ara güncellemesini gerçekleştirdi. Süper Lig'in en değerli ismi Trabzon'un golcüsü oldu... 16 Milyon Euro ile ilk sırada yer alan Norveçli yıldız golcüyü Abdulkadir Ömür 14 Milyon Euro ile takip etti. Uğurcan Çakır 12 milyon Euro'luk değeriyle ligin en değerli kalecisi, ligin ise en değerli 5. oyuncusu oldu... , futbolcu değerlerini güncelledi. Sörloth 16 milyon Euro ile zirvede. İlk 5’te 3 Trabzonlu var.

    En kıymetlileri Trabzonspor’da
    Transfermarkt.com.tr in ara güncellemesini gerçekleştirdi. Süper Lig'in en değerli ismi Trabzon'un golcüsü oldu... 16 Milyon Euro ile ilk sırada yer alan Norveçli yıldız golcüyü Abdulkadir Ömür 14 Milyon Euro ile takip etti. Uğurcan Çakır 12 milyon Euro'luk değeriyle ligin en değerli kalecisi, ligin ise en değerli 5. oyuncusu oldu... Ligin en değerli oyuncuları ise Sörloth 16 milyon, 14 milyon, Lemina 13 milyon, Visca 13 Milyon, Uğurcan Çakır 12 milyon Euro olarak sıralandı…

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