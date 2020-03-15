Dişi Aslan, Kanarya’yı dize getirdi: 80-77 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 80-77 yenmeyi başardı. Büyük bir çekişme içinde geçen maçın ilk yarısını da G.Saray 42-39 önde bitirdi. Diğer sonuçlar şöyle: Elazığ-Hatay: 69-76, Kayseri-Çukurova: 70-94, Çankaya-Botaş: 86-60, İzmit Belediye-Canik Belediye: 83-57.
KARŞIYAKA, CİMBOM'U DEPLASMANDA DEVİRDİ
Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'ı 79-74 mağlup etmeyi başardı. İzmir ekibi rakibi karşısında ilk yarıyı da 49-36 önde kapatmayı başardı. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Teksüt Bandırma: 73-63, SigortamNet-Büyükçekmece: 86-63, Afyon-Darüşşafaka: 81-83.
FENERBAHÇE FİLEDE İNEGÖL'Ü YIKTI: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi'de Fenerbahçe HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı- Lacivertliler setleri 25-21, 25- 17, 25-18 önde bitirdi. Bu arada Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi etabının son maçında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. Ziraat Fakültesi de Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.
KAYSERİSPOR-Y.MALATYA
Süper Lig'de bugün 1 maç daha oynanacak... Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayserispor evinde Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.
LOPES'E VİRÜS ENGELİ
Sakatlığı için ülkesi Portekiz'e giden Kayserisporlu Miguel Lopes, Türkiye'ye dönemiyor. Yıldız futbolcunun, koronavirüs tedbirleri gereğince ülkeye girişine müsade edilmiyor
2. LİG'DE 4 MAÇ VARDI
Dün TFF 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Toplu sonuçlar şöyle: Beyaz Grup: Pendik-Kırklareli: 1-1, Sarıyer-Hacettepe: 1-0. Kırmızı Grup: A.Demir-Bayburt: 1-0, Etimesgut-Eyüp: 1-2.
3. LİG HEYECANI SÜRÜYOR
TFF 3. Lig'de dün alınan sonuçlar şöyle: 2. Grup: Turgutlu-Derince: 1-1, Payas-Kozan: 0-1, Fethiye-Tepecik: 2-3. 3. Grup: Modafen-Muğla: 2-0, HEASK-Gölcük: 2-1, Cizre-Of (Ertelendi).
KARŞIYAKA, CİMBOM'U DEPLASMANDA DEVİRDİ
Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'ı 79-74 mağlup etmeyi başardı. İzmir ekibi rakibi karşısında ilk yarıyı da 49-36 önde kapatmayı başardı. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Teksüt Bandırma: 73-63, SigortamNet-Büyükçekmece: 86-63, Afyon-Darüşşafaka: 81-83.
FENERBAHÇE FİLEDE İNEGÖL'Ü YIKTI: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi'de Fenerbahçe HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı- Lacivertliler setleri 25-21, 25- 17, 25-18 önde bitirdi. Bu arada Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi etabının son maçında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. Ziraat Fakültesi de Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.
KAYSERİSPOR-Y.MALATYA
Süper Lig'de bugün 1 maç daha oynanacak... Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayserispor evinde Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.
LOPES'E VİRÜS ENGELİ
Sakatlığı için ülkesi Portekiz'e giden Kayserisporlu Miguel Lopes, Türkiye'ye dönemiyor. Yıldız futbolcunun, koronavirüs tedbirleri gereğince ülkeye girişine müsade edilmiyor
2. LİG'DE 4 MAÇ VARDI
Dün TFF 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Toplu sonuçlar şöyle: Beyaz Grup: Pendik-Kırklareli: 1-1, Sarıyer-Hacettepe: 1-0. Kırmızı Grup: A.Demir-Bayburt: 1-0, Etimesgut-Eyüp: 1-2.
3. LİG HEYECANI SÜRÜYOR
TFF 3. Lig'de dün alınan sonuçlar şöyle: 2. Grup: Turgutlu-Derince: 1-1, Payas-Kozan: 0-1, Fethiye-Tepecik: 2-3. 3. Grup: Modafen-Muğla: 2-0, HEASK-Gölcük: 2-1, Cizre-Of (Ertelendi).
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.