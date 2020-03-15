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    • Spor
    • 15.03.2020 Gazete
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    Dişi Aslan, Kanarya’yı dize getirdi: 80-77 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'nde , 'yi 80-77 yenmeyi başardı. İşte haberin detayları ve 15 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Dişi Aslan, Kanarya’yı dize getirdi: 80-77
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde , 'yi 80-77 yenmeyi başardı. Büyük bir çekişme içinde geçen maçın ilk yarısını da G.Saray 42-39 önde bitirdi. Diğer sonuçlar şöyle: Elazığ-Hatay: 69-76, Kayseri-Çukurova: 70-94, Çankaya-Botaş: 86-60, İzmit Belediye-Canik Belediye: 83-57.



    KARŞIYAKA, CİMBOM'U DEPLASMANDA DEVİRDİ
    Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'ı 79-74 mağlup etmeyi başardı. İzmir ekibi rakibi karşısında ilk yarıyı da 49-36 önde kapatmayı başardı. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Teksüt Bandırma: 73-63, SigortamNet-Büyükçekmece: 86-63, Afyon-Darüşşafaka: 81-83.

    FENERBAHÇE FİLEDE İNEGÖL'Ü YIKTI: 3-0
    AXA Sigorta Efeler Ligi'de Fenerbahçe HDI Sigorta, 'u 3-0 mağlup etti. Sarı- Lacivertliler setleri 25-21, 25- 17, 25-18 önde bitirdi. Bu arada Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi etabının son maçında Halkbank, deplasmanda 'yi 3-0 yendi. Ziraat Fakültesi de Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

    KAYSERİSPOR-Y.MALATYA
    Süper Lig'de bugün 1 maç daha oynanacak... Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayserispor evinde Yeni 'yı ağırlayacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.



    LOPES'E VİRÜS ENGELİ
    Sakatlığı     için ülkesi Portekiz'e giden Kayserisporlu Miguel Lopes, Türkiye'ye dönemiyor. Yıldız futbolcunun, koronavirüs tedbirleri gereğince ülkeye girişine müsade edilmiyor

    2. LİG'DE 4 MAÇ VARDI
    Dün 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Toplu sonuçlar şöyle: Beyaz Grup: Pendik-Kırklareli: 1-1, Sarıyer-Hacettepe: 1-0. Kırmızı Grup: A.Demir-Bayburt: 1-0, Etimesgut-Eyüp: 1-2.

    3. LİG HEYECANI SÜRÜYOR
    TFF 3. Lig'de dün alınan sonuçlar şöyle: 2. Grup: Turgutlu-Derince: 1-1, Payas-Kozan: 0-1, Fethiye-Tepecik: 2-3. 3. Grup: Modafen-Muğla: 2-0, HEASK-Gölcük: 2-1, Cizre-Of (Ertelendi).





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