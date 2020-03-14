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    • Spor
    • 14.03.2020 Gazete
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    Cumhurbaşkanlığı Turu’na da erteleme

    Gençlik ve alınan yeni önlemleri açıkladı. Kasapoğlu, 'da gerçekleştirilmesi planlanan 'nun da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanlığı Turu’na da erteleme
    Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu alınan yeni önlemleri açıkladı. Kasapoğlu, 12-19 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

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