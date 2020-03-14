Cumhurbaşkanlığı Turu’na da erteleme

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu alınan yeni önlemleri açıkladı. Kasapoğlu, 12-19 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu alınan yeni önlemleri açıkladı. Kasapoğlu, 12-19 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
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