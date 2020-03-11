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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    liderlik için

    Bordo-Mavililer erteleme maçında bu akşam deplasmanına çıkacak. eğer kazanırsa zirveyi yeniden 'den devralacak.

    Trabzon liderlik için
    Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçının heyecanı bu akşam yaşanacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Bordo- Mavililer'de Kamil Ahmet sakatlığı nedeniyle; Guilherme, Da Costa ve Manoel ise statü gereği forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise kart cezalısı Hadebe, Chebake ve Mustafa Akbaş yok. Kjartansson, Ndayishimiye ve Karim Hafez statü gereği oynayamayacak. Trabzonspor eğer kazanırsa zirveyi yeniden 'den devralacak.

    Hafta sonu deplasmanında iki puan bırakarak yara alan , Yeni önünde kazanmak istiyor.

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