Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçının heyecanı bu akşam yaşanacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Bordo- Mavililer'de Kamil Ahmet sakatlığı nedeniyle; Guilherme, Da Costa ve Manoel ise statü gereği forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise kart cezalısı Hadebe, Chebake ve Mustafa Akbaş yok. Kjartansson, Ndayishimiye ve Karim Hafez statü gereği oynayamayacak. Trabzonspor eğer kazanırsa zirveyi yeniden Başakşehir'den devralacak.
Hafta sonu Gaziantep deplasmanında iki puan bırakarak yara alan Trabzonspor, Yeni Malatya önünde kazanmak istiyor.
Hafta sonu Gaziantep deplasmanında iki puan bırakarak yara alan Trabzonspor, Yeni Malatya önünde kazanmak istiyor.
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