Trabzon kupada da doludizgin... Bordo-Mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi Akyazı'da 2-1 yenerek 21 Nisan'daki rövanş için avantaj yakaladı.
4. dakikada Jose Sosa'nın ceza sahası dışından müthiş şutunu Altay güçlükle kornere çeldi.
SÖRLOTH HATAYI AFFETMEDİ
45+2'de Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından şutunu kaleci Erce kurtardı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 46. dakikada F.Bahçe defansındaki büyük hatayı affetmeyen Sörloth golü attı: 1-0.
DA COSTA ÇİZGİDEN ÇIKARDI
50'de Guilherme sert vurdu, Altay kurtardı. 66. dakikada sağdan Ekuban getirdi, Novak şık bir plase ile skoru 2-0 yaptı. 76'da Isla'nın gole giden şutunu Da Costa çizgiden çıkardı.
FERDİ YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI!
82. dakikada Vedat Muriç'in kafa golüyle Fenerbahçe farkı 1'e indirdi: 2-1. 88'de Ferdi yüzde yüzlük pozisyonda çok kötü vurdu. Karşılaşma da 2-1'lik skorla sona erdi.
YİNE AYNI İKİLİ FENER'İ YIKTI
Süper Lig maçında Fenerbahçe'yi yıkan isimler olan Sörloth ve Novak dünkü galibiyetin altına da imzasını atmayı başardı.
BÜYÜK MAÇLAR ONDAN SORULUR
Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Alexander Sörloth gollerine kupada da devam etti. Fenerbahçe karşısında skoru 1-0'a getiren Norveçli yıldız bu sezon büyük maçlarda 6 gol kaydetti. Sörloth, Beşiktaş'a 3, Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray'a ise 1 gol attı. Yıldız futbolcu resmi karşılaşmalardaki gol sayısını ise 23'e çıkardı.
BADOU NDIAYE CANLARI SIKTI!
Son haftaların formda ismi Badou Ndiaye zorlu maçın ilk yarısında sakatlandı. Bir anda kendini yere bırakan senegalli futbolcunun kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
4. dakikada Jose Sosa'nın ceza sahası dışından müthiş şutunu Altay güçlükle kornere çeldi.
SÖRLOTH HATAYI AFFETMEDİ
45+2'de Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından şutunu kaleci Erce kurtardı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 46. dakikada F.Bahçe defansındaki büyük hatayı affetmeyen Sörloth golü attı: 1-0.
DA COSTA ÇİZGİDEN ÇIKARDI
50'de Guilherme sert vurdu, Altay kurtardı. 66. dakikada sağdan Ekuban getirdi, Novak şık bir plase ile skoru 2-0 yaptı. 76'da Isla'nın gole giden şutunu Da Costa çizgiden çıkardı.
FERDİ YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI!
82. dakikada Vedat Muriç'in kafa golüyle Fenerbahçe farkı 1'e indirdi: 2-1. 88'de Ferdi yüzde yüzlük pozisyonda çok kötü vurdu. Karşılaşma da 2-1'lik skorla sona erdi.
YİNE AYNI İKİLİ FENER'İ YIKTI
Süper Lig maçında Fenerbahçe'yi yıkan isimler olan Sörloth ve Novak dünkü galibiyetin altına da imzasını atmayı başardı.
BÜYÜK MAÇLAR ONDAN SORULUR
Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Alexander Sörloth gollerine kupada da devam etti. Fenerbahçe karşısında skoru 1-0'a getiren Norveçli yıldız bu sezon büyük maçlarda 6 gol kaydetti. Sörloth, Beşiktaş'a 3, Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray'a ise 1 gol attı. Yıldız futbolcu resmi karşılaşmalardaki gol sayısını ise 23'e çıkardı.
BADOU NDIAYE CANLARI SIKTI!
Son haftaların formda ismi Badou Ndiaye zorlu maçın ilk yarısında sakatlandı. Bir anda kendini yere bırakan senegalli futbolcunun kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.