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    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
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    Ligde&kupada her yerde Fırtına! kupada 'yi

    Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bordo-Mavililer 46. dakikada ve 66. dakikada Filip Novak’la skoru 2-0’a getirdi. Muriç'in kafası 'daki rövanş öncesi Fener'e umut verdi.

    Ligde&kupada her yerde Fırtına
    Trabzon kupada da doludizgin... Bordo-Mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi Akyazı'da 2-1 yenerek 21 Nisan'daki rövanş için avantaj yakaladı.


    4. dakikada Jose Sosa'nın ceza sahası dışından müthiş şutunu Altay güçlükle kornere çeldi.



    SÖRLOTH     HATAYI AFFETMEDİ
    45+2'de Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından şutunu kaleci Erce kurtardı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 46. dakikada F.Bahçe defansındaki büyük hatayı affetmeyen Sörloth golü attı: 1-0.

    DA COSTA ÇİZGİDEN ÇIKARDI
    50'de Guilherme sert vurdu, Altay kurtardı. 66. dakikada sağdan Ekuban getirdi, Novak şık bir plase ile skoru 2-0 yaptı. 76'da Isla'nın gole giden şutunu Da Costa çizgiden çıkardı.

    FERDİ YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI!
    82. dakikada Vedat Muriç'in kafa golüyle Fenerbahçe farkı 1'e indirdi: 2-1. 88'de Ferdi yüzde yüzlük pozisyonda çok kötü vurdu. Karşılaşma da 2-1'lik skorla sona erdi.



    YİNE AYNI İKİLİ FENER'İ YIKTI
    maçında 'yi yıkan isimler olan Sörloth ve Novak dünkü galibiyetin altına da imzasını atmayı başardı.

    BÜYÜK MAÇLAR ONDAN SORULUR
    Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Alexander Sörloth gollerine kupada da devam etti. Fenerbahçe karşısında skoru 1-0'a getiren Norveçli yıldız bu sezon büyük maçlarda 6 gol kaydetti. Sörloth, Beşiktaş'a 3, Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray'a ise 1 gol attı. Yıldız futbolcu resmi karşılaşmalardaki gol sayısını ise 23'e çıkardı.



    BADOU NDIAYE CANLARI SIKTI!
    Son haftaların formda ismi Badou Ndiaye zorlu maçın ilk yarısında sakatlandı. Bir anda kendini yere bırakan senegalli futbolcunun kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.




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