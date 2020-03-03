MAÇ SONUCU: Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe ÖZET İZLE 03.03.2020 23:48

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin merakla beklenen maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda Trabzonspor Sörloth ve Novak'ın golleri ile 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, 82. dakika Muriç'in ayağından bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.





10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.





20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.

39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

46'ncı dakikada Sörloth ceza sahası yayının gerisinden kaptığı topla ceza sahasına girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Altay'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

50'nci dakikada Ekuban'ın şutunda savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası sol çaprazında Guilherme'nin önünde kaldı onun vuruşunda savunma son anda meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

66'ncı dakikada Ekuban sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisinde girdikten sonra penaltı noktasına çıkardığı yerden pasında Novak'ın gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

76'ncı dakikada Ferdi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Isla'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı son anda Da Costa kafayla çizgiden çıkararak kornere çeldi.

81'inci dakikada Ozan'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Erce son anda uzanarak kornere çeldi.

82'nci dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan ortasında altıpasın üzerinde topa iyi yükselen Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



88'inci dakikada Muriç'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ferdi'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.



FALETTE VE NDIAYE DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de 6'ncı dakikada ceza sahası yayının solunda Simon Falette, Jose Sosa ile girdiği hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavisi gerçekleştirilen Falette, daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Falette'nin yerine 10'uncu dakikada Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Trabzonspor'da ise Ndiaye 37'nci dakikada yedek kulübesine değişiklik işaret ederek 39'uncu dakikada yerine Guilherme'ye bıraktı. Ndiaye'nin darbeye bağlı olarak bir sakatlık yaşadığı öğrenildi.

KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçı ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğine gidildi.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler'e, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine kart cezası biten Campi'ye, orta sahada cezalı Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'a, Guilherme'nin yerine de Nwakaeme'ye ilk 11'de görev verdi.



Sakatlıkları devam eden Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Pereira ile cezalı olan Mikel, maç kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililer karşılaşmaya, Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile başladı.

YANAL'IN SON MAÇI

Fenerbahçe'de 2-2'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıktı.

Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Yanal, sarı-lacivertli takıma Trabzonspor maçıyla veda etti.





FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Antalyaspor maçında forma giyen Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken Isla, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci 11'de kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli takım sahaya, Altay Bayındır, Isla, Jailson, Falette, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse, Tolga Ciğerci, Muriç 11'i ile çıktı.





TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışlayarak destek verdi.

Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarları alınmazken, bu tribün de bordo-mavili taraftarlara açıldı.

Çaykur Rizespor maçında Türk bayraklarıyla donatılan statta taraftarlar da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan canım sana feda' diye slogan attı.

Her iki takım futbolcuları, seremoniye Türk bayrağının yer aldığı tişörtlerle çıktı.





KADIN TARAFTARLAR AĞIRLANDI

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig'in locasında ağırladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde Passolig ve Trabzonspor, kadın taraftarları unutmadı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer'in de eşlik ettiği taraftarlar, karşılaşmayı izledi.