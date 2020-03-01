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    • Spor
    • 01.03.2020 Gazete
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    279 gün sonra ilk 11’de oynadı

    'de geçen hafta 3-1 kaybedilen derbisinin 11'ine göre ilk onbirde 3 değişikliğe gidildi.spor maçında Isla, ve 'nin yerine Falette, ve , ilk 11'de forma giydi.

    Ekici 279 gün sonra İLK 11’DE OYNADI
    Fenerbahçe'de geçen hafta 3-1 kaybedilen derbisinin 11'ine göre ilk onbirde 3 değişikliğe gidildi.spor maçında Isla, ve 'nin yerine Falette, ve , ilk 11'de forma giydi.



    FALETTE: SERDAR'LA DAHA UYUMLU OLACAĞIZ
    Fenerbahçe'de Antalya maçına ilk 11'de başlayan Falette, stoperdeki görev arkadaşı 'le zaman geçtikte daha uyumlu olacaklarını söyledi. Falette ayrıca, "Şehitler için 'ye baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.



    SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ
    F.Bahçe'de Altay, Serdar Aziz, ve Vedat Muriç sarı kartta ceza sınırındaydı. Bu futbolcular kart görmeyince cezalı duruma düşen olmadı. Kulübeye 'sakatım' diyen Ozan Tufan ise 89'da oyundan alındı.

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