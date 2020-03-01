Fenerbahçe'de geçen hafta 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin 11'ine göre ilk onbirde 3 değişikliğe gidildi.Antalyaspor maçında Isla, Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci'nin yerine Falette, Luiz Gustavo ve Mehmet Ekici, ilk 11'de forma giydi.
FALETTE: SERDAR'LA DAHA UYUMLU OLACAĞIZ
Fenerbahçe'de Antalya maçına ilk 11'de başlayan Falette, stoperdeki görev arkadaşı Serdar Aziz'le zaman geçtikte daha uyumlu olacaklarını söyledi. Falette ayrıca, "Şehitler için Türkiye'ye baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ
F.Bahçe'de Altay, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Vedat Muriç sarı kartta ceza sınırındaydı. Bu futbolcular kart görmeyince cezalı duruma düşen olmadı. Kulübeye 'sakatım' diyen Ozan Tufan ise 89'da oyundan alındı.
FALETTE: SERDAR'LA DAHA UYUMLU OLACAĞIZ
Fenerbahçe'de Antalya maçına ilk 11'de başlayan Falette, stoperdeki görev arkadaşı Serdar Aziz'le zaman geçtikte daha uyumlu olacaklarını söyledi. Falette ayrıca, "Şehitler için Türkiye'ye baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ
F.Bahçe'de Altay, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Vedat Muriç sarı kartta ceza sınırındaydı. Bu futbolcular kart görmeyince cezalı duruma düşen olmadı. Kulübeye 'sakatım' diyen Ozan Tufan ise 89'da oyundan alındı.
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