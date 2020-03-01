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    • Spor
    • 01.03.2020 Gazete
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    tepetaklak! Antalya'da 1 puanı zor kurtardı...

    Geçen hafta Galatasaray’a kaybeden Sarı-Lacivertliler, Antalya’da 35’te ile öne geçti. ekibi 51’de Amilton ve 57’de Hakan ile 2-1’i yakaladı... Son sözü ise 90+6’da Zajc söyledi.

    Tepetaklak
    F.Bahçe Antalya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 1'de Jahovic'in vuruşunda Altay başarılıydı. 16'da 'nin kafa vuruşunu kale çizgisi üzerinden Veysel çıkardı. Ekici kale dibinden tamamladı. Top üst direkten geri geldi. 18'de Amilton Altay ile karşı karşıya kaldı. Ancak Altay gole izin vermedi.

    LUKAS     PODOLSKİ'DEN İKİ ASİST
    35'te Ozan'ın ortasını altıpasta Vedat tamamladı: 0-1. 51'de Podolski'nin ortasını Amilton kafayla ağlara gönderdi: 1-1. 57'de Podolski'nin kullandığı serbest vuruşa Hakan muhteşem vurdu: 2-1.



    ADİS JAHOVİC OFSAYTA TAKILDI!
    60'da Jahovic'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal oldu. 64'te kale dibinden kaçırdı. 74'te Vedat'ın kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı. 90+6'da Ferdi'nin ortasını Zajc kafayla ağlara gönderdi.

    DİRAR    &HASAN ALİ 8 ORTA, 6 KARAVANA!
    Fenerbahçe'nin bekleri ve Nabil Dirar dün gece oyunda kaldıkları süne boyunca saç-baş yoldurdu. Hasan Ali 5 ortada 2 isabet sağlarken Dirar'ın 3 ortası da hedefi bulmadı.




    KALESİNİ KAPATAMIYOR
    F.Bahçe ligde kazandığı son maç olan karşılaşmasından sonra oynadığı her maçta kalesinde gol gördü.

    DEPLASMAN KABUSU
    bu sezon 'de deplasmanda 13 maça çıktı. Bu mücadelelerde sadece 4 kez kazandı. 5 kez kaybetti, 4 beraberlik elde etti.

    ZAJC 5 AY SONRA!
    F.Bahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, 4 Ekim'den sonra ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Son dakikakada attığı gol
    1 puanı getirdi.



    ŞANS BİZE DE GÜLECEK
    Dün Antalya'ya gol atan Vedat Muriç, "Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız" dedi.



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