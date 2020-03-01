F.Bahçe Antalya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 1'de Jahovic'in vuruşunda Altay başarılıydı. 16'da Mehmet Ekici'nin kafa vuruşunu kale çizgisi üzerinden Veysel çıkardı. Ekici kale dibinden tamamladı. Top üst direkten geri geldi. 18'de Amilton Altay ile karşı karşıya kaldı. Ancak Altay gole izin vermedi.
LUKAS PODOLSKİ'DEN İKİ ASİST
35'te Ozan'ın ortasını altıpasta Vedat tamamladı: 0-1. 51'de Podolski'nin ortasını Amilton kafayla ağlara gönderdi: 1-1. 57'de Podolski'nin kullandığı serbest vuruşa Hakan muhteşem vurdu: 2-1.
ADİS JAHOVİC OFSAYTA TAKILDI!
60'da Jahovic'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal oldu. 64'te Serdar Aziz kale dibinden kaçırdı. 74'te Vedat'ın kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı. 90+6'da Ferdi'nin ortasını Zajc kafayla ağlara gönderdi.
DİRAR&HASAN ALİ 8 ORTA, 6 KARAVANA!
Fenerbahçe'nin bekleri Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar dün gece oyunda kaldıkları süne boyunca saç-baş yoldurdu. Hasan Ali 5 ortada 2 isabet sağlarken Dirar'ın 3 ortası da hedefi bulmadı.
KALESİNİ KAPATAMIYOR
F.Bahçe ligde kazandığı son maç olan Başakşehir karşılaşmasından sonra oynadığı her maçta kalesinde gol gördü.
DEPLASMAN KABUSU
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 13 maça çıktı. Bu mücadelelerde sadece 4 kez kazandı. 5 kez kaybetti, 4 beraberlik elde etti.
ZAJC 5 AY SONRA!
F.Bahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, 4 Ekim'den sonra ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Son dakikakada attığı gol
1 puanı getirdi.
ŞANS BİZE DE GÜLECEK
Dün Antalya'ya gol atan Vedat Muriç, "Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız" dedi.
LUKAS PODOLSKİ'DEN İKİ ASİST
35'te Ozan'ın ortasını altıpasta Vedat tamamladı: 0-1. 51'de Podolski'nin ortasını Amilton kafayla ağlara gönderdi: 1-1. 57'de Podolski'nin kullandığı serbest vuruşa Hakan muhteşem vurdu: 2-1.
ADİS JAHOVİC OFSAYTA TAKILDI!
60'da Jahovic'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal oldu. 64'te Serdar Aziz kale dibinden kaçırdı. 74'te Vedat'ın kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı. 90+6'da Ferdi'nin ortasını Zajc kafayla ağlara gönderdi.
DİRAR&HASAN ALİ 8 ORTA, 6 KARAVANA!
Fenerbahçe'nin bekleri Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar dün gece oyunda kaldıkları süne boyunca saç-baş yoldurdu. Hasan Ali 5 ortada 2 isabet sağlarken Dirar'ın 3 ortası da hedefi bulmadı.
KALESİNİ KAPATAMIYOR
F.Bahçe ligde kazandığı son maç olan Başakşehir karşılaşmasından sonra oynadığı her maçta kalesinde gol gördü.
DEPLASMAN KABUSU
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 13 maça çıktı. Bu mücadelelerde sadece 4 kez kazandı. 5 kez kaybetti, 4 beraberlik elde etti.
ZAJC 5 AY SONRA!
F.Bahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, 4 Ekim'den sonra ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Son dakikakada attığı gol
1 puanı getirdi.
ŞANS BİZE DE GÜLECEK
Dün Antalya'ya gol atan Vedat Muriç, "Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız" dedi.
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