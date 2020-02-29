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    • 29.02.2020 20:00
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    Antalyaspor - | CANLI ANLATIM

    'in 24. haftasında Antalyaspor evinde 'yi ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI

    'in 24. haftasında Antalyaspor evinde 'yi ağırlıyor.

    Saat 20.00'de başlayan Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşmasını Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

    Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Celutska, Veysel, Fredy, Amilton, N'Dinga, Hakan Özmert, Bünyamin, Podolski, Jahovic

    Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi

    ERSUN YANAL CEZALI
    Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak. Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.

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