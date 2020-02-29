Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Saat 20.00'de başlayan Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşmasını Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Celutska, Veysel, Fredy, Amilton, N'Dinga, Hakan Özmert, Bünyamin, Podolski, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi

ERSUN YANAL CEZALI

Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak. Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.