Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Saat 20.00'de başlayan Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşmasını Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Celutska, Veysel, Fredy, Amilton, N'Dinga, Hakan Özmert, Bünyamin, Podolski, Jahovic
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi
ERSUN YANAL CEZALI
Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak. Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.
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