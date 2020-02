Son dakika haberleri: Rus tenisçi Maria Sharapova'dan flaş karar!

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, tenisi bıraktığını açıkladı. 2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Maria Sharapova, 32 yaşında sporu bıraktığını duyurdu.

Vanity Fair'ın internet sitesine bir veda yazısı yazan Sharapova, tenise şu sözlerle veda etti:

Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşçakal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse."

"6 yaşımda babamla birlikte dünyanın diğer ucuna, Florida'ya geldi. O zamanlar dünya bana çok büyük gelmişti. Uçak, havalimanı, Amerika'nın genişliği... Her şey çok büyüktü. Tenis oynarken bile rakiplerim hep benden büyük ve güçlüydü. Televizyonda ise tenisin en iyilerini izliyordum. Onların seviyeleri bana ulaşılmaz gelirdi ama her gün çalıştıkça her şey daha da gerçekçi olmaya başladı"

"Wimbledon şampiyonluğu başlangıç için iyi bir şeydi. 17 yaşında ve hala pul toplayan küçük bir kızdım. Başardığım şeyin büyüklüğünü, yıllar geçtikçe anlayacaktım."

"Sonrasında olmayı en çok sevdiğim yerlerden birinde, Avustralya'da şampiyon oldum. Sonrasında iki kez Fransa Açık... Tenis kortu hep olmaktan en çok hoşlandığım yerdi."

"Teniste ustalaşmak yoktur. Sınırlarınızı kendiniz belirlersiniz. Kortta sürekli o sınırları test edersiniz. Zaman geçtikte aklınızda şu sorular gelir; 'Sonraki rakibine karşı yeter,ince hazırlandın mı? Birkaç gün dinlenmen gerekmez mi? Fazladan bir dilim pizza daha yemek istemez misin?' Bu sorular sıklaştıkça sonun geldiğini anlarsınız."

"Ben tenise hayatımı verdim, tenis de bana bir hayat verdi. Oynamayı çok özleyeceğim. Her gün yaptığım çalışmaları özleyeceğim. Takımımı, antrenörlerimi, kortta babamın yanında oturmayı özleyeceğim. Kazansan da kaybetsen de rakiplerimle tokalaşmayı özleyeceğim. Beni en iyi olmam için itenler onlardı."

"Tenis bana dünyanın ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Tenis sayesinde kendimi anladım, öğrendim ve artık sonraki sayfayı çevirme vakti geldi. Hala zorlamaya ve yükselmeye devam edeceğim.