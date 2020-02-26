Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Lider Osmanlı’yı yıktı

    1. Ligi'nde lider , 'u zor da olsa yendi. Böylece ekibi bu sezon 9. kez sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Maçın 10. dakikasında Yusuf'un golüyle 1-0 öne geçen evsahibi takım bu üstünlüğünü korudu. Böylece Hatayspor puanını 48'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

    Lider Hatayspor Osmanlı’yı yıktı
    TFF 1. Ligi'nde lider , 'u zor da olsa yendi. Böylece ekibi bu sezon 9. kez sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Maçın 10. dakikasında Yusuf'un golüyle 1-0 öne geçen evsahibi takım bu üstünlüğünü korudu. Böylece Hatayspor puanını 48'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Menemen-Adana Demir: 2-3, Karagümrük- : 2-0.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Lider Hatayspor Osmanlı’yı yıktı
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri