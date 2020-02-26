Lider Hatayspor Osmanlı’yı yıktı

TFF 1. Ligi'nde lider Hatayspor, Osmanlıspor'u zor da olsa 1-0 yendi. Böylece Akdeniz ekibi bu sezon 9. kez sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Maçın 10. dakikasında Yusuf'un golüyle 1-0 öne geçen evsahibi takım bu üstünlüğünü korudu. Böylece Hatayspor puanını 48'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Menemen-Adana Demir: 2-3, Karagümrük- Eskişehir: 2-0.
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