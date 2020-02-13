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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    Fenerliler ’ye yürüdü

    Fenerbahçeli taraftarlar, hakemlere tepki göstermek amacıyla Riva'da toplandı. Taraftarlar, Başkanı 'i ve 'yı istifaya davet eden tezahüratlar yaptı. Yapılan açıklamada "Bundan sonra kalan maçlarda F.Bahçe'nin haklarının yenmemesi konusunda takipçisi olacağız" denildi.

    Fenerliler TFF’ye yürüdü
    Fenerbahçeli taraftarlar, hakemlere tepki göstermek amacıyla Riva'da toplandı. Taraftarlar, Başkanı 'i ve 'yı istifaya davet eden tezahüratlar yaptı. Yapılan açıklamada "Bundan sonra kalan maçlarda F.Bahçe'nin haklarının yenmemesi konusunda takipçisi olacağız" denildi.

    "VAR sistemi 1 hafta uygulanmayıp diğer hafta bizim aleyhimize uygulanıyor"

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