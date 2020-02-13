Fenerliler TFF’ye yürüdü

Fenerbahçeli taraftarlar, hakemlere tepki göstermek amacıyla Riva'da toplandı. Taraftarlar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ve MHK'yı istifaya davet eden tezahüratlar yaptı. Yapılan açıklamada "Bundan sonra kalan maçlarda F.Bahçe'nin haklarının yenmemesi konusunda takipçisi olacağız" denildi.
"VAR sistemi 1 hafta uygulanmayıp diğer hafta bizim aleyhimize uygulanıyor"
"VAR sistemi 1 hafta uygulanmayıp diğer hafta bizim aleyhimize uygulanıyor"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.