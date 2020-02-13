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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    Abdürrahim Albayrak: Bu sezon da şampiyonuz

    Kulübü Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak 'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Futbolculara borcumuz yok. Olan borcumuz da yönetilebilir bir . Artık büyük lere yer yok. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu takımdan bir şey olmaz demişlerdi. Ama biz bu sezon da şampiyon olacağız" dedi.

    Bu sezon da şampiyonuz
    Kulübü Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Futbolculara borcumuz yok. Olan borcumuz da yönetilebilir bir . Artık büyük lere yer yok. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu takımdan bir şey olmaz demişlerdi. Ama biz bu sezon da şampiyon olacağız" dedi.

    AYIN 2'SİNDE MAAŞ YATMIYOR!
    Albayrak, "Geldik geleli kulüpteki kardeşlerimizin maaşlarını hiç ayın ikisinde yatırmadık. Acımısızca eleştiriliyoruz ama biz iyi işler yaptık" dedi.



    EŞREF HAMAMCIOĞLU: UZATMAYA GEREK YOK
    Galatasaray Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Mehkeme karar verdi. yok ve bu konuyu uzatmaya gerek yok . Ancak Başkan Cengiz'den camiamız bir özür beklemektedir" dedi.


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