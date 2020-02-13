Abdürrahim Albayrak: Bu sezon da şampiyonuz

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Futbolculara borcumuz yok. Olan borcumuz da yönetilebilir bir borç. Artık büyük transferlere yer yok. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu takımdan bir şey olmaz demişlerdi. Ama biz bu sezon da şampiyon olacağız" dedi.
AYIN 2'SİNDE MAAŞ YATMIYOR!
Albayrak, "Geldik geleli kulüpteki kardeşlerimizin maaşlarını hiç ayın ikisinde yatırmadık. Acımısızca eleştiriliyoruz ama biz iyi işler yaptık" dedi.
EŞREF HAMAMCIOĞLU: UZATMAYA GEREK YOK
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Mehkeme karar verdi. Seçim yok ve bu konuyu uzatmaya gerek yok . Ancak Başkan Cengiz'den camiamız bir özür beklemektedir" dedi.
AYIN 2'SİNDE MAAŞ YATMIYOR!
Albayrak, "Geldik geleli kulüpteki kardeşlerimizin maaşlarını hiç ayın ikisinde yatırmadık. Acımısızca eleştiriliyoruz ama biz iyi işler yaptık" dedi.
EŞREF HAMAMCIOĞLU: UZATMAYA GEREK YOK
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Mehkeme karar verdi. Seçim yok ve bu konuyu uzatmaya gerek yok . Ancak Başkan Cengiz'den camiamız bir özür beklemektedir" dedi.
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