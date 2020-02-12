İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, davacılar Barış Cenk Akkaya ve Ahmet Özdoğan'ın avukatları ile Galatasaray Kulübü'nün avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, Sarı-Kırmızılılar'ın seçimli genel kurulunun toplanması istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi. Hakim, araştırılması gereken başka bir husus kalmadığını belirterek, ayrıntılı kararın 1 ay içerisinde açıklanacağını bildirdi. Galatasaray'ı temsil eden avukat Ömer Faruk Kırbıyık, "Mevcut tedbirler, hukuki gerekçeler, yönetimin ve denetim kurulunun görevinin başında olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
- Spor
- 12.02.2020 06:59
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- 12.02.2020 06:59
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