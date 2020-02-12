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    • 12.02.2020 06:59

    ’e mahkeme müjdesi

    7. 'nde yapılan duruşmaya, davacılar ve 'ın avukatları ile Kulübü'nün avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, Sarı-Kırmızılılar'ın seçimli genel kurulunun toplanması istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi.

    Cengiz’e mahkeme müjdesi
    7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, davacılar Barış Cenk Akkaya ve Ahmet Özdoğan'ın avukatları ile Galatasaray Kulübü'nün avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, Sarı-Kırmızılılar'ın seçimli genel kurulunun toplanması istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi. Hakim, araştırılması gereken başka bir husus kalmadığını belirterek, ayrıntılı kararın 1 ay içerisinde açıklanacağını bildirdi. Galatasaray temsil eden avukat Ömer Faruk Kırbıyık, "Mevcut tedbirler, hukuki gerekçeler, yönetimin ve denetim kurulunun görevinin başında olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

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