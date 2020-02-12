'nde yapılanduruşmaya, davacılarve'ın avukatlarıile'nünavukatları katıldı. Mahkemehakimi, Sarı-Kırmızılılar'ın seçimligenel kurulunun toplanmasıistemine ilişkinaçılan davanın reddinekarar verildi. Hakim, araştırılmasıgereken başka bir hususkalmadığını belirterek, ayrıntılıkararın 1 ay içerisinde açıklanacağınıbildirdi.'ıtemsil eden avukat, "Mevcut tedbirler,hukuki gerekçeler, yönetiminve denetim kurulunungörevinin başında olduğunugösteriyor" diye konuştu.