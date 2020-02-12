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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    , karşısında as kadroyu sahaya sürecek

    'nda bugün ile rövanşa çıkacak olan 'da hazırlıklar tamamlandı. İlk maçta kadroda büyük bir rotasyon yapan 'in bu kez as kadroyu sahaya süreceği öğrenildi. Sadece 'nin yerine Onyekuru'nun oynaması bekleniyor.

    Bu kez rotasyonsuz 11
    Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Alanyaspor ile rövanşa çıkacak olan 'da hazırlıklar tamamlandı. İlk maçta kadroda büyük bir rotasyon yapan Fatih Terim'in bu kez as kadroyu sahaya süreceği öğrenildi. Sadece Emre'nin yerine Onyekuru'nun oynaması bekleniyor.



    SARACCHİ MALATYA'YA SAKLANACAK
    GALATASARAY'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi Alanyaspor maçında dinlendirilecek. Sakatlığını yeni atlatan genç futbolcu Yeni Malatyaspor maçına saklanacak.

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