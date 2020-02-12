Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Alanyaspor ile rövanşa çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı. İlk maçta kadroda büyük bir rotasyon yapan Fatih Terim'in bu kez as kadroyu sahaya süreceği öğrenildi. Sadece Emre'nin yerine Onyekuru'nun oynaması bekleniyor.
SARACCHİ MALATYA'YA SAKLANACAK
GALATASARAY'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi Alanyaspor maçında dinlendirilecek. Sakatlığını yeni atlatan genç futbolcu Yeni Malatyaspor maçına saklanacak.
SARACCHİ MALATYA'YA SAKLANACAK
GALATASARAY'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi Alanyaspor maçında dinlendirilecek. Sakatlığını yeni atlatan genç futbolcu Yeni Malatyaspor maçına saklanacak.
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