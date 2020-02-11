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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    : Daha iyisi olamazdı

    ’ın yeni transferi ilk maçta gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Ganalı futbolcu, “Daha iyisi olamazdı. Burada mümkün olduğu kadar uzun kalmak istiyorum” diye konuştu.

    Daha iyisi olamazdı
    Kartal'ın devre arasında renklerine bağladığı Boateng açıklamalarda bulundu. İlk maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ganalı yıldız, "Bundan daha iyisi olamazdı. Harika bir başlangıç yaptım. takımın kazanması da ayrıca beni sevindirdi. Buradaki pozitif havayı görünce mümkün olduğu kadar uzun kalmak istiyorum" dedi.

    Sergen Yalçın'la birbirlerini tanıma aşamasında olduğunu vurgulayan , "Sergen hoca kulübü tekrar ayağa kaldırdı. Şu an birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın benden ne talep ettiğini ve beklentisini anlayabiliyorum" ifadesini kullandı.



    formasıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşayan Boateng, taraftarın da sevgisini kazandı.

    SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE
    Boateng'in sözleşmesinde 10 maç oynaması durumunda sözleşmesinin uzayacağını dair bir madde bulunuyor.



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