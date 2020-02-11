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    • 11.02.2020 07:00

    16 haftaya bedel 5 maç

    Süper Lig'in ilk 16 maçında 18 gol atan Galatasaray son 5 maçta ise rakip ağları 17 kez sarstı. Sarı-Kırmızılılar 10 puanlık farkı 3’e indirmeyi başardı.

    16 haftaya bedel 5 maç
    Üst üste 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluk yarışında yeniden söz sahibi olan Galatasaray'ın istatistikleri dikkat çekiyor. İlk 16 haftada sadece 18 gol atan Sarı- Kırmızılılar son 5 maçta ise adeta patlama yaparak rakip ağları 17 kez sarstı. Cimbom bu süreçte zirveyle 10 puanlık farkı da 3'e indirdi.

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