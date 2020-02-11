16 haftaya bedel 5 maç

Üst üste 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluk yarışında yeniden söz sahibi olan Galatasaray'ın istatistikleri dikkat çekiyor. İlk 16 haftada sadece 18 gol atan Sarı- Kırmızılılar son 5 maçta ise adeta patlama yaparak rakip ağları 17 kez sarstı. Cimbom bu süreçte zirveyle 10 puanlık farkı da 3'e indirdi.
- Spor
- 11.02.2020 07:00
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- Son Güncelleme:
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- 11.02.2020 07:00
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